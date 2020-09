Lezárult a nemzeti konzultáció, jönnek az eredmények - a nap hírei

Újabb 510 embernél mutatták ki az új koronavírus-fertőzést. 3 idős, krónikus beteg meghalt. Az elhunytak száma 624-re, az aktív fertőzötteké 3316-ra emelkedett. Jelenleg 139 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 9-en vannak lélegeztetőgépen. A járvány kezdete óta 7892 embernél mutatták ki a vírust, 3952-en meggyógyultak. A koronavírus-információs portál azt írja: az új fertőzések és aktív fertőzöttek számának növekedése arra figyelmeztet, hogy továbbra is kerülni kell azokat a helyeket, ahol zárt térben sokan vannak.

Elkezdődött az európai onkológiai misszió, amely a megelőzés, a kezelés, az ellátás, a kutatás és az oktatás minőségbiztosítását, valamint több, teljes körű ellátást nyújtó onkológiai központ és infrastruktúra létrehozását célozza azért, hogy 2030-ra a rákos betegek 75 százalékánál 10 éves túlélést lehessen biztosítani. Magyarországnak a folyamat valamennyi mozzanatában kulcsszerepe van - mondta el a Magyar Nemzetnek Kásler Miklós az emberi erőforrások minisztere.

Lezárult a nemzeti konzultáció, a kérdőíveket 1 millió 793 ezren töltötték ki - jelentette be a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára. Dömötör Csaba köszönetet mondott mindenkinek, aki kitöltötte a kérdőívet és hozzátette: a mostani konzultáció volt eddig a második legnépszerűbb a kitöltők száma alapján. Szólt arról is, hogy már tart a kérdőívek feldolgozása és még ebben hónapban eredmény is várható.

Sikerrel zárult a kormány elektromosjármű-vásárlást támogató pályázata – mondta el az innovációs és technológiai miniszter. Palkovics László kiemelte: a kiírási feltételnek megfelelően benyújtott összes pályázat megkapta a támogatást. A tárcavezető értékelése szerint az eredetileg meghirdetett 5 milliárd forintos keretet még 882 millió forinttal egészítette ki a kormány, ezzel több mint 2 ezer elektromos jármű vásárlását segítette.

Több mint kétmilliárd forintból építi újjá a MÁV a balatonfenyvesi kisvasút hálózatának Imremajor és Csisztafürdő közti nyolckilométeres szakaszát. Homolya Róbert, a MÁV elnök-vezérigazgatója a kisvasút 70 éves jubileuma alkalmából rendezett ünnepségen Balatonfenyvesen elmondta: a nyomvonalon 2002 óta szünetel a közlekedés, tehát lényegében teljesen új pályát kell építeni, illetve a hidakat, vasúti átjárókat is jelentősen fel kell újítani. A tervek szerint 2021 nyarán indulhat el a forgalom a megújult vonalon.

Nemzetközi gyakorlatok miatt a megszokottnál nagyobb katonai gépjárműforgalomra figyelmeztet a következő napokban egyes területeken a Magyar Honvédség. A tájékoztatás szerint szeptember 7-e és október 7-e között Pápa, Veszprém, Tata, Székesfehérvár, és Szolnok közelében, a térségek főútjain, valamint az autópályákon várható nagyobb forgalom. A honvédség arra kéri az autósokat, hogy elővigyázatosabban vezessenek ezekben a körzetekben.

Újraindult hét hónap szünet után az oktatás Iránban, miközben az országban terjed az új típusú koronavírus. Haszan Róháni iráni elnök tanévnyitó beszédében kiemelte: a társadalom számára az oktatás és az egészség egyaránt fontos, és a szülőket senki nem fogja arra kényszeríteni, hogy visszaküldjék gyermekeiket az iskolába. Tizenöt millió gyerek indulhat újra iskolába az új tanév elején. Orvosszakértők azonban aggodalmuknak adtak hangot az iskolák újranyitásával kapcsolatban.

Ötnapos haditengerészeti gyakorlatot tart vasárnaptól Törökország és a nemzetközi közösség által el nem ismert Észak-ciprusi Török Köztársaság. A manőver célja, hogy javítsa a kiképzést és fejlessze a hadseregek közötti adatcserét. A gyakorlatban légi, haditengerészeti és szárazföldi egységek vesznek részt. Törökország és Görögország régóta vitatkozik a tengeri határokról, de az utóbbi években a Földközi-tenger keleti medencéjében felfedezett hatalmas földgázmezők még inkább kiélezték a feszültséget.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!