Meghaladta a gyógyultak száma az aktív fertőzöttekét Magyarországon - Hírösszefoglaló

Először haladta meg a gyógyultak száma az aktív fertőzöttekét Magyarországon - közölte az operatív törzs ügyeleti központjának vezetője a testület tájékoztatóján. A legutóbbi adatok szerint 482-en haltak meg a fertőzés miatt, miután újabb 6 idős, krónikus beteg vesztette életét. Az aktív fertőzöttek száma 1576-ra csökkent, 1655-en pedig már gyógyultan távoztak a kórházból. Lakatos Tibor arról is beszámolt, hogy a hatósági házi karantén elektronikus ellenőrzését szolgáló mobiltelefonos alkalmazásra már 1230-an regisztráltak, az aktív felhasználók száma 948.

Jelenleg három biztató klinikai kísérlet zajlik a világban a koronavírus elleni vakcina kifejlesztésére - mondta a Szent László kórház infektológus főorvosa. Szlávik János az operatív törzs tájékoztatóján kiemelte ugyanakkor, hogy a fejlesztések gyorsaságával vigyázni kell, mert volt már arra példa, hogy egy elhibázott fejlesztés miatt egy korábbi vakcina végül súlyosabb lefolyást okozott a betegeknél. Szlávik János azt is elmondta: lélegeztetőgépre 80-90 százalékban idős, nagyon beteg emberek kerülnek, de a fiatalabbak akár heteken át tartó lélegeztetés után is gyógyultan távoznak a kórházból.

Magyarország az elsők között kapott a Japánban törzskönyvezett Avigan nevű, favipiravir összetevőjű gyógyszerből, részint koronavírusos betegek kezelésére, részint további klinikai tesztek folytatására. Erről Facebook oldalán számolt be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter tájékoztatása alapján száz beteg ellátásához szükséges 12 200 gyógyszer érkezett szombat reggel Magyarországra. Ezek a gyógyszerek a Pécsi Tudományegyetem Kutatási Központjába kerülnek, miután ott zajlanak azok a kutatási munkák Magyarországon, amelyek ennek a hatóanyagnak a jövőbeni szerepét vizsgálják.

Bővül a Pénzügyminisztérium beruházásösztönző programja. A tárcavezető közleménye szerint a koronavírus által okozott gazdasági károk enyhítésében és a gazdaság újraindításában kulcsszerepe van a beruházások ösztönzésének. Varga Mihály kiemelte: a magyar vállalkozások könnyített feltételekkel és kibővített körben igényelhetnek támogatást a fejlesztéseikhez, így többen és könnyebben juthatnak beruházási forráshoz. A 150 főt elérő közepes vállalkozások is élhetnek a támogatással.

Mostanáig már több mint 110 ezer ember bértámogatására adtak be igényt a vállalkozások, hogy meg tudják tartani a munkavállalóikat, rövidített foglalkoztatás keretében - közölte az innovációs és technológiai miniszter. Palkovics László a Zala megyei Alsópáhokon beszélt arról is, hogy a munkahelyek megőrzését szolgáló bértámogatási lehetőségen felül tervezi a kormány egy olyan támogatási forma kidolgozását, amellyel a szektor újraindítását is segíteni lehet.

A Magyar Művészeti Akadémiához fordul a Főváros, hogy a szervezet támogassa a bajba jutott művészeket. Gy. Németh Erzsébet, humán területekért felelős főpolgármester-helyettes közleménye szerint művészek, zenészek, színészek vannak munka nélkül a kijárási korlátozások bevezetése óta, és hiába oldották fel ezek jelentős részét, koncertek, előadások, rendezvények továbbra sem lesznek. A művészeknek ezért azonnali segítség kell, mert jelenleg kilátás sincs arra, hogy mikor állhatnak újra munkába.

Spanyolországban tíznapos nemzeti gyászt rendel el jövő keddi ülésén a kormány a koronavírus-járvány áldozatainak emlékére. Pedro Sánchez miniszterelnök bejelentette azt is, hogy a kabinet jövő heti ülésén elfogadja a létfenntartáshoz szükséges alapjövedelem bevezetését, az első támogatásokat júniustól fizetik a rászoruló 850 ezer háztartásnak.

Ellenjavaslattal él a német-francia helyreállítási alappal szemben négy uniós ország. Német hírügynökségi értesülések szerint Ausztria, Svédország, Dánia és Hollandia egy olyan rendkívüli alap létrehozását javasolta két évre, amely olcsó hitelekkel lendítené fel a koronavírus hatásait szenvedő európai gazdaságot. A négy ország azért ellenzi a német-francia javaslatot, mert az szerintük az adósságok közösségi megosztásával és az uniós költségvetés emelkedésével járna.