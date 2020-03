Szigorúbb intézkedésekre lehet szükség itthon a koronavírus miatt - Hírösszefoglaló

A koronavírus hazai esetszáma elérte azt a szintet, amikor szigorúbb intézkedésekre lehet szükség - hangzott el az Operatív Törzs sajtótájékoztatóján. Itthon 12 fertőzöttet tartanak nyilván. Lakatos Tibor, a Törzs ügyeleti központjának vezetője elmondta: ennek megfelelően a kormány szerdai ülésén dönt a sportrendezvényekkel kapcsolatos korlátozásokról. Az Operatív Törzs a koronavírus miatt a március 15-i rendezvények lemondását javasolja minden szervezőnek, és erre kérik az iskolákat is. Müller Cecília országos tisztifőorvos azt közölte: újabb kórházakban szabadítanak fel kapacitásokat. Bejelentette, hogy a jövőben szűrni fogják az Olaszországból érkezőket az uniós belső határokon is.

A magyar hatóságok a koronavírus járványt egyelőre az ellenőrzésük alatt tartják, jelenleg egyedi esetekkel foglalkoznak - mondta a magyar miniszterelnök az unió állam- és kormányfőinek videokonferenciáján. Orbán Viktor úgy vélte, hogy az illegális migráció és a koronavírus-járvány között egyértelműen kapcsolat van, hiszen számos bevándorló Iránból vagy Iránon keresztül érkezik. Közölte: a kormány arra törekszik, hogy a vírus a lehető legkisebb hatást gyakorolja a gazdaságra, vizsgálja, hogyan tud támogatást nyújtani a magyar vállalkozásoknak.

Előzőleg a kormányfő a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara évnyitóján arról is beszélt, hogy új gazdaságvédelmi akciótervet tart szükségesnek. Orbán Viktor elmondta: hogy az idei és jövő évi költségvetést újra kell tervezni. A cégek április közepén-végén lesznek abban a helyzetben, hogy a koronavírus konkrét hatásairól tudjanak beszélni, ezért kormányzati segítséget ígért, a miniszterelnök véleménye szerint célzott ágazati programokra van szükség. Sok milliárd euró gazdasági korrekciós alapot kell létrehozni.

A kormány már akár a jövő héten bejelenthetné az új gazdaságvédelmi csomagot, de a járvány gazdasági hatásai miatt kivár - mondta a pénzügyminiszter. Varga Mihály az InfoRádió Aréna című műsorában elmondta, hogy a gazdaságvédelmi lépések kidolgozása folyamatos. Hangsúlyozta, hogy olyan gazdaságfejlesztési programban gondolkodnak, amely több lábra állítja a gazdaságot. Hozzátette: a kormánynak a gazdaság valós igényére kell reagálnia a koronavírus hatásai kapcsán, ehhez a hónap végéig várják a kereskedelmi és iparkamara összesítését. A koronavírus-járvány jelentette bizonytalanság ellenére idén is már nyáron elfogadhatják a jövő évi költségvetést.

Az Operatív Törzstől kérnek állásfoglalást a fuvarozók, hogy szállíthatnak-e a járvány sújtotta országokba, és feladatuk végeztével hazatérhetnek-e. Tudni szeretnék azt is, hogy a kialakult helyzetben miként biztosítható a jog a biztonságos munkavégzés feltételeihez, és hogyan lehet megvédeni a fuvarozók egészségét. A Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete fontosnak tartja az ellátási lánc fenntartását a járványveszély idején is.

Egy összesen 25 milliárd euró értékű befektetési alap létrehozásában egyeztek meg az uniós tagországok vezetői a koronavírus okozta gazdasági károk enyhítésére. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a tagállami vezetők vészhelyzeti videokonferenciája után azt mondta: az uniós bizottság 7,5 milliárd eurót szabadít fel. A sajtótájékoztatón azt mondta, az Európai Unió minden rendelkezésre álló eszközt fel fog használni a gazdaság támogatására.

Olaszországban egy nap alatt csaknem százhetvennel, 631-re emelkedett az új típusú koronavírus-fertőzés halálos áldozatainak száma. A diagnosztizált fertőzöttek száma csaknem ezerrel, több mint 10 ezer felé nőtt. Előzőleg lezárták a látogatók elől a Vatikánban a Szent Péter teret és a Szent Péter-bazilikát április 3-ig. Korábban bezárták a Vatikáni Múzeumot is. Ferenc pápa összes nyilvános programját is elhalasztották.

Újabb megelőző intézkedéseket vezet be a koronavírus miatt több európai ország. Csehországban határozatlan időre felfüggesztik a tanítást az általános- és közép-iskolákban, tilos megtartani a százfősnél nagyobb nyilvános rendezvényeket. Lengyelországban és Németországban is életbe lép a tömeges rendezvények tilalma. Az iskolákat bezárják Görögországban is. Ausztria megtiltja a beutazást Olaszországból és legkésőbb jövő hétfőig be kell szüntetni az oktatást is a felsőoktatási intézményekben. Szlovénia is lezárja Olaszországgal közös átkelőjét.

Újra telítődhet a nyugat-balkáni migrációs útvonal - közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter Vilniusban 9 NATO-tagállam külügyminisztere kétnapos tanácskozásán beszélt erről. A magyar tárcavezető elmondta, hogy a Baltikumban a keletről érkező kihívásokra fókuszálnak elsősorban, Magyarország az elmúlt években 340 katonával vett részt a szárazföldi műveletekben és 2022-ben újra visszatérnek a balti országokba a magyar Gripenek magyar pilótákkal.

Törökország továbbra sem gondol arra, hogy lezárja nyugati határait az Európai Unióba vágyó migránsok előtt - írta a török sajtó az elnök szavaira hivatkozva, egy nappal az után, hogy az államfő az európai uniós központi intézmények vezetőivel tárgyalt Brüsszelben. Recep Tayyip Erdogan jelezte azt is, hogy március 17-én Isztambulban Angela Merkel német kancellárral és Emmanuel Macron francia elnökkel egyeztet.