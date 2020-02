A klímavédelmi akciótervről és a nemzeti konzultációról is beszél évértékelőjén Orbán Viktor - Hírösszefoglaló

A tervek szerint a kormány klímavédelmi akciótervének részleteiről és a nemzeti konzultációról is beszél 22. évértékelőjén a kormányfő - írja a Magyar Nemzet. A lap úgy tudja, az említett témák is szóba kerülnek majd az európai ügyek mellett. Orbán Viktor beszédét az InfoRádió is élőben közvetíti.

A kiegyensúlyozott gazdasági növekedést tartja a kedvező hitelminősítés okának a Pénzügyminisztérium. A tárca ezt azután közölte, hogy a Standard & Poor's pozitívra javította a magyar államadós-osztályzat kilátását.

A család- és népesedéspolitikáért felelős helyettes államtitkár szerint a magyar társadalom túlnyomó többsége támogatja a kormány család- és nemzetpolitikáját. Beneda Attila az Országházban tartott nyolcadik Kárpát-medencei családi napon rendezett konferencián a családvédelmi akcióterv eddigi eredményeit ismertette. Elmondta: eddig mintegy 70 ezren igényelték a babaváró támogatást.

Az LMP szerint az egyre inkább elöregedő magyar társadalom miatt a kormánynak foglalkoznia kell az idősgondozás helyzetével. Ungár Péter, az ellenzéki párt országgyűlési képviselője sürgette, hogy az otthongondozási díj elérje a minimálbér szintjét. Hangsúlyozta: az egészségügyi dolgozók fizetésének szintjére kellene emelni az állami szektoron belül leginkább alulfizetett szociális dolgozók bérét.

Országgyűlési határozati javaslatot nyújt be a Párbeszéd a családon belüli erőszak visszaszorításáért. Szabó Tímea, az ellenzéki párt társelnöke azt mondta: attól, hogy a kormány szigorítja a feltételes szabadságra bocsátás követelményeit, nem csökken az esetek száma. Hozzátette: sokkal többet kellene költeni a megelőzésre, és külön képzéseket kellene tartani a rendőröknek, mivel a családon belüli erőszak miatt évente érkező 12 ezer bejelentés töredékében intézkednek csak, mert felkészületlenek.

Bér- és nyugdíjkiegészítést követel a Magyar Szakszervezeti Szövetség. A szervezet elnöke az inflációs adatokra és a GDP-növekedésre hivatkozva sürgeti az intézkedéseket a kormánytól. Kordás László hangsúlyozta: az érdekképviselet a nemek közötti béregyenlőtlenség megszüntetését követeli, valamint mielőbbi bérajánlatot a közszolgáltatók számára.

Visszalépett a vasárnapi dunaújvárosi időközi országgyűlési képviselő-választástól az egyik független jelölt. A Nemzeti Választási Bizottság tájékoztatása szerint az illető nevét törlik a nyilvántartásból és az egyéni szavazólapokról is. A voksoláson így hatan indulnak.

Egységre szólította fel a NATO európai és észak-amerikai tagjait az észak-atlanti szövetség főtitkára. Jens Stoltenberg a müncheni biztonságpolitikai konferencián hangsúlyozta: Európa és Amerika csak közösen juthat előbbre, és nem szabad egymás ellen fellépniük. Hozzátette: a katonai szervezet javítaná a kapcsolatokat Oroszországgal, de álláspontja szerint Moszkva beavatkozik a nyugati államok demokratikus folyamataiba.

A Facebook alapítója szerint nem a közösségi média miatt válnak megosztottá a társadalmak. Mark Zuckerberg a Müncheni Biztonságpolitikai Konferencián azt mondta: a 2016-os Brexit-népszavazással és az amerikai elnökválasztással kapcsolatos orosz befolyásolási műveletek óta a Facebook sokat fejlődött az ilyenek elhárításában.

Egymilliárd dollárral is hajlandó támogatni a Három Tenger nevű kezdeményezést az Egyesült Államok - jelentette be Mike Pompeo amerikai külügyminiszter. A 12 államot, köztük Magyarországot felölelő program célja, hogy a közép- és kelet-európai uniós államok növelhessék energetikai függetlenségüket Oroszországtól.

További két hét karantén vár a jokohamai kikötőben veszteglő japán hajó személyzetére, köztük három magyar állampolgárra – közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter közösségi oldalán azt írta: az utolsó utas a jövő héten hagyja el a fedélzetet, de a japán hatóságok meghosszabbították a személyzetet érintő vesztegzárat.

Meghalt az első koronavírussal fertőzött ember Európában. A 80 éves kínai turista egy párizsi kórházban, tüdőgyulladásban hunyt el. Az idős férfi a járvány gócpontjából, a kínai Hupej tartományból származott.

Kínában újabb 143 ember halálát okozta a koronavírus, többségük továbbra is Hupej tartományban vesztette életét. A halálos áldozatok száma meghaladta az 1500-at. Pénteken csaknem 3 ezer új beteget regisztráltak, amivel az összes fertőzött száma mintegy 67 ezerre nőtt.