Vidéki dolgozókat rendelhetnek a fővárosi kormányablakokba, a létszámhiány enyhítésére - Hírösszefoglaló

Vidéki dolgozókat rendelhetnek a fővárosi kormányablakokba a létszámhiány enyhítésére. A Miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón elismerte, hogy kevés az ember, de azt mondta: ha szükséges, plusz pénzt, illetve áthelyezéssel, átrendeléssel többletlétszámot is biztosítanak. Gulyás Gergely hozzátette: az a cél hogy néhány napon belül megoldódjon a probléma. Szólt arról is, hogy utólag is igényelhetik a babaváró támogatást azok, akiknek gyermeke július elseje és augusztus elseje között születik. Emellett azt is közölte: újabb 327 olyan település igényelte a szúnyogirtást, ahol eddig nem végeztek gyérítést.

Nem sérti az uniós szabályokat a magyar reklámadó - mondta ki az Európai Bíróság. A testület ezzel megsemmisítette az Európai Bizottság korábbi határozatát. A luxembourgi törvényszék arra jutott, hogy a brüsszeli testületnek nem sikerült megfelelően bizonyítania, hogy a reklámadó pusztán progresszív szerkezete miatt szelektív előnyt nyújtó intézkedésnek minősül. Az ítélet szerint még a 2013-ban nyereséget nem termelő cégek azon lehetősége sem számít tiltott állami támogatásnak, hogy ennek az adónak a 2014-es alapjából levonják a korábbi évek elhatárolt veszteségeinek felét.

Jelentős károkat okozott Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a vihar és a hirtelen lezúdult eső. Lakóházakra, autókra és középületekre is dőltek fák, a legnagyobb károk Kisvárdán keletkeztek. Csütörtök délután még több mint hetven megyei településen szünetelt az áramszolgáltatás. Kisvárdán egy élelmiszer-áruház, Mátészalkán a vasútállomás egyik épületének tetejét rongálta meg a délutáni szélvihar. A vasútvonalon is akadozott a közlekedés. Közben a zempléni térségben főként a szélvihar okozott károkat.

Több mint 16 ezer viharkár bejelentés érkezett a biztosítókhoz a múlt héten. A kárigény meghaladta a másfél milliárd forintot. Lambert Gábor, a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője az InfoRádiónak elmondta: a legtöbb bejelentés megbontott tetőkről, beázásokról, kidőlt fák okozta károkról szólt. A területi eloszlás nagyon vegyes volt, a Dunántúlról, az Alföldről és Budapestről is sok bejelentést kaptak.

Közös kampánystábot és politikai testületet hoz létre az önkormányzati választás idejére az MSZP, a Párbeszéd, a DK és a Momentum. Erről az ellenzéki pártok vezetői állapodtak meg. Karácsony Gergely, az MSZP-Párbeszéd főpolgármester-jelöltje jelezte: remélik, hogy hamarosan tovább bővül az együttműködők köre, mert szükségük van a Jobbikra és az LMP-re is. Közben az előválasztáson másodikként végzett Kálmán Olga, a DK támogatásával indult független jelölt ismét támogatásáról biztosította Karácsony Gergelyt.

A szabadság eszméjét méltatta a magyar és az osztrák külügyminiszter valamint Burgenland tartományfőnöke Sopron határában, ahol a vasfüggöny átvágására emlékeztek. Azon a helyen tartották a megemlékezést, ahol Horn Gyula magyar és Alois Mock osztrák külügyminiszter 30 éve közösen átvágta a szögesdrótot. Szijjártó Péter azt hangoztatta, hogy akkor új Európa született, miután kártyavárként dőlt össze a szocializmus, eltűnt az az akadály, amely az eszmék, a gondolatok és az emberek szabad mozgását akadályozta évtizedekig.

Megtagadta Nikola Gruevszki volt észak-macedón miniszterelnök kiadását a Fővárosi Törvényszék. A politikust hazájában korrupciós és más bűncselekmények miatt ítélték el. A bíró indoklásában elmondta: a magyar bíróság csak a kiadatás törvényességét vizsgálhatja, és miután a magyar Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal menekültstátuszt adott a volt miniszterelnöknek, a jogszabályok szerint nem adható ki annak az államnak, ahonnan elmenekült.

Boris Johnson szerint rendkívül csekély az esélye annak, hogy Nagy-Britannia rendezetlen módon lép ki az Európai Unióból, de ha mégis, abba bele kell törődniük. A politikus hivatali utódjával, Jeremy Hunt jelenlegi külügyminiszterrel verseng a kormányzó brit Konzervatív Párt vezetői tisztségéért. A párt új vezetője lesz Nagy-Britannia következő miniszterelnöke a távozó Theresa May utódjaként.

Megtartják szombaton a Balaton-átúszást, amelyre idén is több ezer résztvevőt várnak. A szervezők közleménye szerint a víz hőmérséklete 25 fokos lesz, napos, száraz idő várható, reggel 21, délután 27 Celsius-fokos levegőhőmérséklettel. Ugyanakkor élénk szél várható reggel, a víz emiatt hullámzó lesz, ezért arra kérik a résztvevőket, hogy a vízbe ugrás előtt mérlegeljék és felelősen döntsék el, alkalmasak-e arra, hogy átússzák a tavat.