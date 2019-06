Negyedéves halasztást kér a bankszövetség a banki adategyeztetésére - Hírösszefoglaló

Negyedéves halasztást kér a bankszövetség a kormánytól a bankszámlák tulajdonosainak adategyeztetésére. Kovács Levente, a bankszövetség főtitkára azt mondta: ha szeptember 30-ig haladékot kapnának, akkor a pénzintézetek a nyári hónapokban az új családtámogató konstrukciókra tudnának fókuszálni. A Miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón nem zárta ki a határidőmódosítást, ha ezt a bankok kérik. Gulyás Gergely azt mondta: mindössze egy rendeletmódosításra lenne szükség, ugyanakkor ezzel valószínűleg kötelezettségszegési eljárást kockáztat a kormány. A határidőt ugyanis uniós szabályozás határozza meg.

Megkezdte a lakásvásárlási szerződések előkészítését a Nemzeti Eszközkezelő. A szervezet által kiküldött felhívásra 28 ezer 300 ügyfél nyilatkozott határidőre visszavásárlási szándékáról a kedvezményes feltételek mellett. Ötödük egy összegben, 69 százalékuk pedig a részletre vásárolná vissza lakását. A pontatlanul nyilatkozóknak a NET Zrt. hiánypótlási felhívást fog küldeni, ennek megválaszolási határideje 15 nap.

Új szempontokat adott a felek közötti elszámoláshoz a Kúria a tájékoztatás elmulasztása miatt érvénytelenné váló devizahiteles szerződésekkel kapcsolatos perekben. Az egyik javaslat szerint a szerződést a bíróság forintkölcsönként nyilvánítja érvényessé, a hitel összegét pedig a ténylegesen kiutalt forintösszegben határoznák meg, ügyleti kamattal. A másik lehetséges mód, ha a szerződést a bíróság úgy nyilvánítja érvényessé, hogy a deviza/forint átváltási árfolyamot maximálja. A Kúria állásfoglalása a bíróságokra nem kötelező.

Megkezdődött az ellenzéki főpolgármesteri-jelölti előválasztás második fordulója. A szavazatokat csak a folyamat lezárása után, június 26-án kezdik számolni. Szavazni Karácsony Gergelyre az MSZP-Párbeszéd, Kerpel-Fronius Gáborra, a Momentum, valamint Kálmán Olgára, a Demokratikus Koalíció támogatásával induló független jelöltre lehet. A voksolás alatt nem fognak részeredményeket közölni, viszont a részvételi adatokat megosztják a nyilvánossággal.

Két egészségügyi hatóság is feljelentést tett a klór-dioxidot tartalmazó, emberi fogyasztásra alkalmatlan MMS-cseppek forgalmazása miatt. A Nemzeti Népegészségügyi Központ méreggel való visszaélés gyanúja miatt, az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet pedig gyógyszerhamisítás miatt tett büntetőfeljelentést. Müller Cecília országos tisztifőorvos az InfoRádióban felhívta a figyelmet, hogy az interneten forgalmazott MMS cseppek nevű készítmény veseelégtelenséget sőt akár halált is okozhat.

Elismeréseket adott át a belügyminiszter a dunai hajóbaleset utáni mentésben és a hajóroncs kiemelésében rendkívüli helytállást tanúsító szakembereknek, a hatóság munkatársainak és civileknek. Pintér Sándor kijelentette: a büntetőeljárást le kell folytatni, és fel kell deríteni mindegy egyes részletet, ami Magyarország történetének legnagyobb polgári hajókatasztrófáihoz vezetett.

Jogerősen életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélte a halálkamion ügy 4 vádlottját a Szegedi Ítélőtábla. Az elsőrendű vádlott afgán férfit és 4 bolgár társát különös kegyetlenséggel elkövetett emberölésért és bűnszervezet tagjaként elkövetett embercsempészésért marasztalta el a bíróság. 2015. augusztus végén az A4-es autópályán, az ausztriai Parndorf közelében találták meg egy Mórahalomról indult, álló hűtőkocsiban a 71 menekült, köztük több gyerek holttestét.

Nem számítanak áttörésre szakértők és tagállami vezetők az uniós tisztújítás ügyében a most megkezdődött csúcstalálkozón. Brüsszeli értesülések szerint június 30-ra soron kívüli csúcsot tarthatnak, ha most nem sikerül elérni megállapodást, először is egy francia-német alkura lenne szükség. Angela Merkel német kancellár arról beszélt: egyelőre meglehetősen nagy a szakadék a különböző felek álláspontjai között. Antonio Tajani, az Európai Parlament elnöke megismételte: támogatja és megvédi a csúcsjelölti rendszert.

Boris Johnson és Jeremy Hunt maradt versenyben a brit Konzervatív Párt vezetői tisztségéért az utolsó frakciószavazási forduló után. A tagság így az egykori, illetve a jelenlegi külügyminisztert választhatja meg a párt következő vezetőjének és így Nagy-Britannia új miniszterelnökének.