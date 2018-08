Az ÁSZ szerint alapvetően nem pénzkérdés a kórházak szabályos működése - Napinfo

Minél előbb 10 százalék alá szeretné szorítani az iskolai lemorzsolódást a Klebersberg Központ új elnöke. Hajnal Gabriella bemutatkozó tájékoztatóján a tankerületektől azt kérte, hogy ne hivatalok, hanem szolgáltatók legyenek és partnernek tekintsék az iskolákat. A szervezet eddigi szakmai elnök-helyettese az esélyegyenlőség fontosságáról is beszélt, valamint arról, hogy a felzárkózás és tehetséggondozás érdekében össze kell gyűjteni az eddigi jó gyakorlatokat. Azt is hangsúlyozta, hogy 40 ezer tanárnak szerveznek informatikai képzést ősztől, és ehhez a szükséges eszközöket is megkapják. Az InfoRádió kérdésére a korábban elhangzott kifogásokra reagálva azt mondta: a tanárhiány létező probléma, de nem országos mértékű és nem megoldhatatlan.

Az Állami Számvevőszék szerint alapvetően nem pénzkérdés a kórházaknál a jogszabályok betartása, a szabályos működés biztosítása és fenntartása. A szervezet a Magyar Kórházszövetség ÁSZ elnökének kijelentéseit bíráló, szerdai állásfoglalására reagált. Az ÁSZ közleményében hangsúlyozta: azzal egyetért, hogy a jogszabályokat az ellátórendszer mellett mindenkinek be kell tartania, de ezt az elmúlt években a kórházaknál és szakrendelőknél végzett ellenőrzések nem támasztották alá. A Magyar Kórházszövetség és az Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesülete visszautasította az Állami Számvevőszék elnökének egészségügyet minősítő korábbi kijelentéseit. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma közben megerősítette: cselekvési tervet dolgozott ki, az intézmények gazdálkodásának vizsgálata pedig néhány héten belül elkezdődik.

Nem tartja jó ötletnek a kedvezményes, 5 százalékos lakás-áfa 2020-tól tervezett megszüntetését az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület elnöke. Takács Ernő az InfoRádió Aréna című műsorában arról beszélt: nem célszerű a 27 százalékra emelés, mert a mostani kedvezményes mérték az államnak is óriási többletbevételt jelent. Megismételte: a szervezet javaslatokat fogalmazott meg a kedvezményes lakás-áfakulcs 2020-re tervezett megszüntetése utáni helyzet kezelésére. A többi között új eladói illeték bevezetését szeretné, a vevői illetéket ugyanakkor csökkentené a legnagyobb ágazati szereplőket tömörítő Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület.

Elindultak a fővárosi kormányhivatal fogyasztóvédelmi vizsgálatai a Ryanairrel és a WizzAirrel szemben. A közszolgálatért felelős államtitkár elmondta: a vizsgálatokra 60 nap áll rendelkezésre, szeretnék feltárni a társaságoknál az elmúlt időszakban tapasztalt problémákat, illetve azt, hogy a szolgáltatások megfelelnek-e a fogyasztóvédelmi szabályoknak. Tuzson Bence hozzátette: a hatóság várja a légitársaságok válaszait a kiküldött kérdésekre, ezek határozzák meg a vizsgálat további menetét. Akár bírságot is kiszabhatnak velük szemben.

Budapesti járatokat is törölt a Ryanair a pénteki sztrájk miatt. Nem indul el egy péntek reggeli járat Berlinbe, Nürnbergbe, illetve egy péntek esti Brüsszelbe. Pénteken a svéd, a belga, a holland, a német és az ír bázisokon dolgozó pilóták sztrájkolnak majd, emiatt a Ryanair eddig 2400 pénteki járatából több mint 400-at törölt. Az ír fapados légitársaságnál legutóbb a múlt héten volt több országra kiterjedő munkabeszüntetés, akkor is több száz járatot kellett törölni. A pilóták a fizetések és a munkakörülmények javítását szeretnék elérni.

Fákat döntött ki egy erős széllel, felhőszakadással és jégesővel kísért vihar Nyíregyházán és környékén. Dóka Imre, a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője elmondta, a megyeszékhelyhez közeli Újfehértón egy óra alatt tucatnyi segélyhívás érkezett a tűzoltókhoz, zömében útra dőlt fák és leszakadt ágak miatt. Nyíregyházán több helyen az alagsorokba és pincékbe befolyt esővíz szivattyúzásában kérték a segítségüket.

Már száz kilométer hosszan ég az erdő Portugália déli részén, Algarve tartományban. A tűz megfékezése még napokba telhet. Az oltási munkálatok a levegőből is zajlanak, azonban már így is több mint 21 ezer hektár erdő vált a lángok martalékává. A tűzoltóság munkáját tovább nehezíti az erős szél. Múlt péntek óta az erdőtüzek miatt harminchat ember, köztük 19 tűzoltó sérült meg.

Elérkezettnek tartja az időt az Egyesült Államok űrhaderejének felállítására az amerikai alelnök. Mike Pence a védelmi minisztériumban ismertette a Donald Trump elnök által korábban már meghirdetett űrhaderő-programot. Beszédében az amerikai alelnök a konkrétan meg nem nevezett potenciális ellenségek tevékenységére hivatkozva kijelentette: az Egyesült Államok ezen a téren növekvő fenyegetettséggel néz szembe. Úgy fogalmazott: ez lesz az amerikai fölény következő és természetes lépése.