A migráció volt a fő téma Berlinben - napinfo

A migráció volt a fő téma a magyar kormányfő és a német kancellár berlini megbeszélésén. Angela Merkel úgy fogalmazott: a schengen-i határok védelmének ügyében eltérő a két ország elképzelése, de a közös európai határvédelem ügyében jó az együttműködés. Orbán Viktor ígéretett tett a déli határ védelmének fenntartására és közös európai hadsereg felállítása mellett érvelt. A két politikus méltatta a német-magyar gazdasági együttműködést, és egyetértett a protekcionista gazdaságpolitika elutasításában.

Közép-európai NATO-hadosztály-parancsnokság alakul Magyarország, Szlovákia, Horvátország és Szlovénia részvételével, Németország támogatásával - jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter szerint ezzel Magyarország és Németország között rendkívül szoros védelmi és védelmi ipari együttműködés jön létre. A tárcavezető berlini tárgyalásai után arról is beszélt, hogy a magyar-német katonai együttműködést kiterjesztették a katona-egészségügy területére is.

Javaslatokat dolgoz ki a Kúria, hogy a jövőben elkerüljék az áprilisi országgyűlési választáson tapasztalt jogszabály-értelmezési, vagy alkalmazási kérdéseket – jelentette ki a Kúria elnöke. Darák Péter az InfoRádió Aréna című műsorában azt mondta: a bírák szakmailag a legnehezebb jogorvoslati időszakkal találkoztak idén, rengeteg olyan új probléma merült föl, amely korábban nem került a Kúria elé. Úgy vélte, hogy levélszavazat vitatott kérdéskörében a feladat a választói akarat tiszteletben tartása, a kérdés világos megoldása a törvénymódosítás lehet.

Határidőre elkészülnek az új paksi atomerőművi blokkok - jelentette ki a beruházásért felelős tárca nélküli miniszter. Süli János az országgyűlés gazdasági bizottságának paksi kihelyezett ülésén hangsúlyozta: Paks a nukleáris biztonságot kiemelten figyelembe véve, műszaki kompromisszumok nélkül valósul meg.

A cafeteria elemek hosszabb távú megtartását kérik a kormánytól a szakszervezetek. Kordás László a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke az Országház előtt arról beszélt: a családokat támogató, a munkaerőhiány csökkentését és az öngondoskodást elősegítő cafeteria elemek fenntartását szeretnék elérni. Székely Tamás a VDSZ elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy a cafeteria-rendszer átalakítása csaknem 2 millió munkavállalótnak okozhat éves szinten 90 ezer forintos kiesést, ha a parlament változatlan formában fogadja el a benyújtott adótörvényeket.

Nyilvános konzultációt indított a nyári és a téli időszámításról az Európai Bizottság. Az online kérdőívet augusztus 16-ig lehet kitölteni. A Bizottság magánszemélyek, az Európai Parlament és több uniós tagállam kérését figyelembe véve úgy határozott, hogy megvizsgálja a jelenlegi nyári időszámítás működését, és azt, hogy indokolt-e eltörölni az évi két óraátállítást.

Kész tárgyalni az importált személyautókra kivetett vámok csökkentéséről a német kancellár az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti kereskedelmi konfliktus enyhítéséért. Angela Merkel feltételnek nevezte ugyanakkor, hogy minden érintett ország vegyen részt az egyeztetésekben.

Az osztrák kancellár szerint szükség lehet a Szlovénia és Ausztria közötti határellenőrzés bevezetésére, a külső határok védelmének jelenlegi megoldatlan helyzete miatt. Sebastian Kurz ugyanakkor kijelentette: Bécs szeretné elkerülni a szomszédos, különösen a déli szomszédjaival közös határainak ellenőrzését.

A brit hatóságok szerint egy szennyezett tárgytól betegedett meg az a pár, akit szombat óta kezelnek mérgezéses tünetekkel a délnyugat-angliai Salisbury kórházában. Ugyanolyan idegméreg került a szervezetükbe, amilyennel márciusban a kettős ügynök Szergej Szkripalt és lányát mérgezték meg. Korábban a brit belbiztonsági államtitkár azt mondta, hogy a hatóságoknak semmilyen bizonyítékuk nincs arra, hogy a pár kapcsolatban állt volna Szergej Szkripallal.

Folytatódtak a zavargások a franciaországi Nantes-ban, ahol kedd este egy rendőr agyonlőtt egy igazoltatásnak ellenálló körözött férfit. A helyi fiatalok már második éjszaka számos gépkocsit és hét középületet gyújtottak fel. Az ügyészség közölte: őrizetbe vették az autóst halálosan megsebesítő rendőrt, akit szándékos erőszakkal gyanúsítanak.

Macedóniában másodszor is megszavazta az ország nevének megváltoztatásáról szóló egyezményt a parlament, miután az államfő az első alkalommal nem írta alá a dokumentumot. A névvita a volt jugoszláv tagköztársaság 1991-es függetlenné válása óta folyt Görögországgal. A balkáni állam ezentúl az Észak-Macedónia nevet viseli.