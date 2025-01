Elhunyt Marianne Faithfull

Az előadóművész - teljes nevén Marianne Evelyn Gabriel Faithfull - életének 79. évében hunyt el.

Marianne Faithfull 1946. december 29-én született Londonban Robert Glynn Faithfull brit hírszerzőtiszt - később az olasz irodalomtörténet professzora - és a budapesti születésű Eva von Sacher-Masoch bárónő gyermekeként.

Énekesi pályáját tizennyolc éves korában népdalok előadásával kezdte, de már 1964-ben észrevette tehetségét a The Rolling Stones menedzsere, Andrew Loog Oldham.

Marianne Faithfull első kislemeze is a The Rolling Stoneshoz kötődik: az As Tears Go By címadó dalt Mick Jagger és Keith Richards írta, és az énekesnő előadásában nyomban toplistás siker lett.

Ezt követték a This Little Bird, a Summer Nights és a Come and Stay with Me című kislemezek, majd 1965-ben a Decca Records egyszerre hozta forgalomba a Marianne Faithfull pop-rock műfajú, illetve a folk-pop hagyományokat követő Come My Way albumokat, mindkettőt jelentős sikerrel.

Magánéletében is kötődött a The Rolling Stoneshoz: bár 1965-ben összeházasodott John Dunbar festőművésszel, akitől még abban az évben fia született, nem sokkal később azonban Mick Jagger kedvéért elhagyta férjét, és négy évig élt a The Rolling Stones frontemberével.

A Jaggerrel töltött idő alatt mindazonáltal karrierje megbicsaklott, az énekesnő szenvedélybetegségekkel küszködött, 1970-ben fia felügyeleti jogát is elveszítette, öngyilkosságot is megkísérelt, és két évig hajléktalanként élt a londoni Soho utcáin.

A nagyközönség előtt Faithfull címmel 1994-ben kiadott életrajzában tárta fel életének ezt a korszakát.

Sok kitérő és csalódás után azonban végül maga mögött tudta hagyni ezt a tragikus időszakot, és 1976-ban kiadta Dreamin' My Dreams című, country stílusjegyeket is hordozó nagysikerű albumát.

Ezt további lemezsikerek követték - Broken English című albumát Grammy-díjra is jelölték -, az 1998-ban megjelent, A Perfect Stranger: The Island Anthology című dupla albumán ő is feldolgozta Seress Rezső világhírű szerzeményét, a Szomorú vasárnapot Gloomy Sunday címmel.

Színésznőként már 1967-ben bemutatkozott: Csehov Három nővér című darabjában Irina szerepében debütált Londonban. Filmjeiben mások mellett Jean-Luc Godard-ral, Alain Delonnal és Tony Richardsonnal dolgozott együtt.

Marianne Faithfull 1999 óta szerepel a rock and roll 100 legjobb női előadójának listáján, 2011-ben a francia Művészeti és Irodalmi Érdemrend legmagasabb fokozatával tüntették ki.

Az énekesnőt 2006-ban mellrákkal diagnosztizálták, de felépült, és 2014-ben világ körüli turnéval ünnepelte meg pályafutásának 50 éves jubileumát. A koronavírus-járvány elején, 2020-ban 22 napot töltött válságos állapotban egy londoni kórház intenzív osztályán a Covid-fertőzés súlyos szövődményeivel, de meggyógyult, és egy évre rá kiadta 21. albumát She Walks in Beauty címmel.

Marianne Faithfull háromszor járt Budapesten: 1996-ban a Petőfi Csarnokban, 2007-ben és 2014-ben a Müpában lépett fel.