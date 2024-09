Újabb koncertet hirdetett meg Budapestre az Iron Maiden

Az Iron Maiden a múlt héten jelentette be Run For Your Lives című világkörüli turnéja európai állomásait. A sorozat nyitánya - immár két koncerttel - Budapest lesz. A zenekar a pályafutását meghatározó korai évtizedekből összeállított dallistával lép színpadra, az 1975-ös megalakulás 50. évfordulója alkalmából.

A turné a budapesti fellépések után további 27 stadion-, fesztivál- és arénakoncerttel folytatódik Európa-szerte. Jövőre lesz 50 éve annak, hogy Steve Harris basszusgitáros 1975 végén megalapította a zenekart, ezért a turnén hallható dalok a zenekar első kilenc stúdióalbumáról szólnak, az 1980-as Iron Maidentől az 1992-es Fear of the Darkig bezárólag. Számos olyan számot elővesznek, amelyet évek óta nem játszottak, és sok olyat is, amely valószínűleg soha többé nem lesz élőben hallható.

A koncertsorozat első szakaszán - Budapestet is beleértve - az amerikai Halestorm lesz az előzenekar. A turné érinti Csehországot, Szlovákiát, Norvégiát, Dániát, Svédországot, Finnországot, az Egyesült Királyságot, Írországot, Franciaországot, Spanyolországot, Portugáliát, Svájcot, Németországot, Olaszországot, Ausztriát, Hollandiát; az utolsó európai koncert 2025. augusztus 2-án Varsóban lesz.

Az Iron Maiden jelenleg is úton van The Future Past című turnéja keretében, amelynek állomásai között van Ausztrália, Új-Zéland, Japán, Kanada, az Egyesült Államok, Mexikó, Kolumbia, Chile, Argentína és Brazília.

Az Iron Maiden eddigi tizennégy magyarországi fellépése közül a legutóbbi 2022-ben a Groupama Arénában volt. Az első még 1984-re nyúlik vissza, amikor az egykori Budapest Sportcsarnok parkolójában csaknem 50 ezer rajongó előtt zenéltek a Powerslave-turné keretében. Bruce Dickinson idén júniusban szólóban a Barba Negrában adott koncertet.

A 18. századi kínzóeszközről elnevezett együttest 1975 karácsonyán alapította Steve Harris basszusgitáros, több tagcsere után a klasszikus felállás 1982-re alakult ki. A Maiden 1982 és 1986 között ért fel a csúcsra, amikor folyamatosan úton volt a The Number of the Beast, a Piece of Mind és a Powerslave albumturnékkal. A frontember Bruce Dickinson 1993-ban elhagyta a zenekart, őt öt éven át Blaze Bayley pótolta. A válságkorszak az időközben négy szólólemezt készített Dickinson visszatérésével fejeződött be 1999-ben.

A legutóbbi - sorrendben tizenhetedik - stúdióanyag 2021-ben jelent meg Senjutsu címmel. A csapatban Dickinson és Harris mellett Dave Murray (gitár), Adrian Smith (gitár), Janick Gers (gitár) és Nicko McBrain (dob) szerepel. Az Iron Maident 2005-ben beiktatták a hollywoodi RockWalk halhatatlanjai közé, a csapat lemezeiből több mint 100 millió fogyott világszerte, ötven év alatt csaknem 2500 koncertet adtak 64 országban.