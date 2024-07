Meghalt a világhírű sorozatsztár

Doherty játszotta az 1998-ban indult Bűbályos boszorkák című sorozatban a három mágikus képességekkel rendelkező nővér egyikének szerepét is.

"Nehéz szívvel erősítem meg, hogy elhunyt Shannen Doherty színésznő. Július 13-án, szombaton elvesztette harcát a rákkal szemben a betegség elleni sokéves küzdelem után" - idézte a magazin Doherty publicistáját, Leslie Sloane-t.

2023-ban agydaganatot távolítottak el a testéből, majd kiderült, hogy a rák átterjedt a csontjaira is.

