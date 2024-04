"Fáklyával állunk az alagút végén" – új albummal készül Leslie Mándoki

Analóg technikával felvett albummal áll elő világsztár zenésztársaival Leslie Mándoki.

"Az album fontossága talán abban rejlik, hogy nem is terveztük. Harmincéves volt a zenekar tavaly, jubileumi világturnén voltunk, és rengeteget beszélgettünk a világ ügyes-bajos dolgairól, és egyre inkább éreztük, hogy a világ egy labirintusba, krízisbe került, és valahogy az iránytű elveszettnek tűnik. Úgy éreztük, hogy erre válaszolnunk kell, ezért megírtuk ezt az albumot, a Memory of Our Future-t, ami május 10-én fog megjelenni. Emlékezünk a mi jövőnkre" – árulta el az InfoRádióban Leslie Mándoki.

Az album tehát tele van ezekkel a gondolatokkal akár a Vér van a vízben vagy épp Az ördög enciklopédiája című számok révén.

Hangsúlyozta, hogy miután a tartalomnak és a formának mindig valamilyen egységben kell lennie, ezt az albumot teljesen analóg vették fel, tehát összeültek a stúdióban, mint húsz vagy harminc éve, és elővették a régi, a raktárakban fekvő analóg magnókat, és felvették úgy, ahogy régen.

A lemez tizenkét dala összesen nyolcvan perc hosszú (LP-n dupla lesz), a számok zenéjét és szövegét (egy kivétellel) Mandoki írta.

Az 1992 óta létező, progresszív rock és fúziós dzsessz alapokra épülő zenét játszó Mandoki Soulmatesben ezen a lemezen is világírű zenészek sora játszott a dobos, ütőhangszeres, énekes Mandoki mellett:

Ian Anderson (Jethro Tull)

John Helliwell (Supertramp)

Tony Carey (Rainbow)

Cory Henry, Richard Bona, Steve Bailey, Simon Phillips (Toto)

Al di Meola

Mike Stern

Randy Brecker

Bill Evans

Till Brönner

Nick van Eede (Cutting Crew)

"Hidakat is építünk, az amerikai posztereinken az van, hogy a zene a legkomolyabb összetartó erő" - mondta még.

Az album központi grafikája egy fekete hattyú, ezt akarják "újra fehérre festeni".

"Annek a sötét alagútnak a végén, amelybe most a világ belekerült, szeretnénk állni fáklyával, és világítani. Ez a mi dolgunk."

Az 1975 óta Németországban és Kaliforniában élő Leslie Mandoki 1992-ben alapította formációját, a Mandoki Soulmates-t. A zenekarnak Mandoki mellett a kezdetektől a mai napig tagja Ian Anderson és Al Di Meola. A soulmates-beli zenésztársak eddig összesen több mint 35 Grammy-díjat nyertek, az eladott hanghordozóik száma pedig meghaladja a 350 milliót.

A Mandoki Soulmates A Memory of Our Future című lemeze világszerte a Sony Inside Out Music elnevezésű prog-rock alkiadója gondozásában jelenik meg május 10-án, a kivétel Magyarország, ahol a Magneoton a kiadó.