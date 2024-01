Koltai Lajos a Semmelweis filmről: egy embermese, amit döbbent csendben fogadtak az amerikaiak is

Nemcsak a 2023-as év, hanem az elmúlt öt esztendő legnézettebb magyar filmje lett a Semmelweis, melyet a bemutatása óta eltelt nyolc hétben több mint 250 ezren láttak a hazai mozikban. Koltai Lajos rendező azt mondta az InfoRádió Aréna című műsorában, hogy ez az óriási érdeklődés hatalmas pozitív visszaigazolás és jól érzékelteti, mennyire sikeres a film. Mint fogalmazott, ő is rendszeresen figyeli az adatokat, és nagy örömmel tölti el, hogy ennyien kíváncsiak az alkotására.

Az elmúlt hetekben sokan érdeklődtek felőle, rengeteg telefonhívást kapott, ugyanis a film hazai bemutatója előtti napon, a sajtóvetítésen elesett, de nemcsak az egészségi állapota miatt keresték, hanem számtalan gratulációt és dicséretet is kapott a Semmelweis Ignác életét bemutató filmért, ami „egyfajta gyógyszer” is volt számára a balesetét követően.

A bemutatót követő első hét hétben a második helyen volt a Semmelweis a megvett mozijegyek alapján, majd a nyolcadik héten a harmadik helyen állt.

A Kossuth-díjas operatőr, filmrendező elmondása szerint nem ért el ekkora közönségsikert egyetlen korábbi filmje sem a mozikban. „Szeretet által övezett üzenetek jönnek megállás nélkül. Mindenki a filmről beszél, gyönyörűen, pozitívan és értően” – fogalmazott Koltai Lajos.

Ami igazán meghatja, hogy nemcsak a film készítése alatt, valamint a bemutatón kaptak rengeteg szeretetet és biztatást, hanem még most is hatalmas az érdeklődés és folyamatosan futnak be a gratulációk, méltatások. Hozzátette: mindig nagyon kritikus magával és a munkájával kapcsolatban, de ezek a nézőszámok valahol a siker mértékegységét jelentik, és nagyon büszke arra, amit létrehoztak, a pozitív visszacsatolások pedig még boldogabbá teszik.

Koltai Lajos felhívta a figyelmet, hogy a streamingszolgáltatók térhódításával rendkívül sokat esett a mozik látogatottsága, nagyon sokan már otthon szeretik megnézni a filmeket, a Semmelweis azonban sok nézőt tudott becsalogatni a mozikba, és a visszajelzések alapján nagyon szeretik a filmkedvelők. A rendező elmondta:

a Netflix már megvette a filmet, így hamarosan ott is meg lehet nézni a Semmelweiset.

A film világpremierje nem sokkal a hazai bemutató előtt a tengerentúlon, New Yorkban és Los Angelesben volt, azóta pedig több filmfesztivál programjában is helyet kapott. Koltai Lajos számos alkalommal dolgozott Amerikában, sok ismerőse van a filmszakmában, és örömmel újságolta el, hogy a tengerentúlon is kíváncsiak legújabb alkotására. „Döbbenetes volt, hogy az amerikai vetítések után jó ideig nagy csend uralkodott a mozitermekben, aztán csak később jöttek oda hozzám gratulálni, és sok-sok kérdést kaptam a filmmel kapcsolatban” – emlékezett vissza a rendező.

„A Semmelweis is egy embermese”

A legtöbben azt kérdezték meg tőle, hogy lehet így elmesélni egy történetet. Koltai Lajos Szász Péter Balázs Béla-díjas filmrendező egy régebbi rádióműsorára utalva „embermesének” tartja a Semmelweist, mint ahogy valamennyi korábbi filmje készítésénél is ezt a szemléletet helyezte a középpontba. Kiemelte: kollégáival a pontosságra törekedtek minden tekintetben, szerinte „orvosilag sem lehet kérdőre vonni” legújabb alkotását. „Az a kor ilyen volt, az orvosoknak olyan eszközeik voltak, amilyeneket a filmben látni. Úgy dolgoztak, ahogy bemutatjuk. Gyakorlatilag semmijük sem volt” – magyarázta.

A Maléna című filmben végzett operatőri munkájáért Oscar-díjra jelölt Koltai Lajos tizenöt év után rendezett újra filmet. A 2007-ben bemutatott Este című romantikus dráma óta sem pihent, a filmek körül forogtak végig a gondolatai, sok kecsegtető ajánlatot kapott Amerikából, valamint néhány megkeresése volt itthonról is. Mint mondta, nemcsak az Este, hanem a Sorstalanság is „nyomott hagyott” – és nem csak idehaza.

Amerikában is szeretik a filmjeit

Az Este forgatókönyvírója egyébként az a Michael Cunningham volt, aki Stephen Daldryvel dolgozott a nagy sikerű, Golden Globe-díjas amerikai dráma, Az órák című filmen. Koltai Lajos elmondása szerint hamar „beleszerettek” New Yorkban is a Sorstalanság című filmjébe, ekkor vette fel komolyabban a kapcsolatot Michael Cunninghammel.

Az Este szintén rendkívül jó kritikákat kapott a tengerentúlon, nagyon szerették a filmkedvelők, valamint a szakma jeles képviselői is. Koltai Lajosnak azt mesélték az ismerősei, hogy miután megnézték az emberek egy kis művészmoziban,

sokan ugrándozni kezdtek az utcán, és azt kiáltozták, hogy „megvan a rendezőnk, megvan a rendezőnk!”

Mint mondta, az esik neki igazán jól, hogy külföldön is felfedezik és értékelik azt, ahogy láttatja és ábrázolja az embereket, illetve történeteiket a filmvásznon.

Koltai Lajos az azóta eltelt mintegy másfél évtizedben folyamatosan olvasta a hozzá befutó forgatókönyveket, ötletelt és jelenleg is „halomban állnak” nála a forgatókönyvek. Egy New York-i forgatókönyvíró barátja is évről évre küld neki könyveket, de egyikből sem lett film. Leginkább az jelenti a fő problémát, hogy nem tudnak színészeket szerezni az ötletekhez, történetekhez, márpedig köztudomású dolog, hogy „a jó színész hozza a pénzt”.

Itt a bizonyíték, hogy vannak tehetséges forgatókönyvíróink

A rendező elmondta: a Semmelweis ötlete Lajos Tamás producer agyából pattant ki, ő kereste meg a forgatókönyvvel. Koltai Lajos először nagyon meglepődött, hirtelen érte a felkérés, ugyanakkor azonnal elkezdett gondolkodni azon, hogyan vágna bele a világhírű magyar orvos munkásságának képi megvalósításába. Először a boncolás villant be neki, majd egyre több ötlet jött elő és nagyon érdekesnek találta az egész életművet.

Aztán persze elolvasta a forgatókönyvet, és rögtön felhívta telefonon Lajos Tamást.

„Azt mondtam neki: baj van. Nagyon tetszik”

– elevenítette fel az emlékezetes pillanatot. Koltai Lajos elmondta: nagyon sok forgatókönyv kerül a kezébe – köztük amerikai íróktól is –, de nagyon kevés közülük az igazán jó, mert nagyon nehéz úgy megírni egy történetet, hogy az izgalmas, új keletű és értékes is legyen egyben. Hozzátette: a Semmelweis forgatókönyvírója, Maruszki Balázs a legjobb példa rá, hogy nem mindenkinek okoz ez megugorhatatlan akadályt. Megemlítette még Goda Krisztina nevét is, aki a legelején ugyancsak részt vett a történet megírásában.

Koltai Lajosnak nagyon megtetszett a forgatókönyv, szerinte minőségi produktumot tettek le az asztalra Maruszki Balázsék, így nem sokat gondolkodott azon, hogy belevágjon-e a rendezői munkába.