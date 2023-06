Megnyílt az 57. nemzetközi filmfesztivál Karlovy Varyban

Alicia Vikander, a Fireband főszereplője az ünnepi esten átvette a filmfesztivál elnökének díját. Russell Crowe Oscar-díjas ausztrál színész pedig Kristályglóbuszt kapott a nyitógálán a világ filmművészetéhez való rendkívüli hozzájárulásáért.

Az új-zélandi születésű Russell Crowe pénteken zenészként is bemutatkozott a közönségnek. A filmszemle megnyitójának helyet adó Thermal szálló előtti téren másfél órás nagy sikerű koncertet adott Indoor Garden Party nevű együttesével.

The crowd is building in Karlovy Vary …

Last show of the tour . pic.twitter.com/v9Sgjmb6Ww — Russell Crowe (@russellcrowe) June 30, 2023

A kilencnapos seregszemlén mintegy 60 ország alkotóinak 143 filmjét láthatják az érdeklődők.

A fesztivál versenyszekciójában idén a szokásos tizenkét film helyett tizenegy alkotás méretteti meg magát, miután Kína néhány napja visszahívta összes filmjét a szemléről. A prágai sajtó szerint ez a megromlott cseh-kínai diplomáciai viszony következménye. Magyar film idén nincs a versenyprogramban.

A filmeket nemzetközi zsűri fogja elbírálni, az ünnepélyes díjkiosztót július 8-án este tartják. A fő versenyprogram győztesének a Kristályglóbuszon kívül pénzjutalom is jár.

A fesztiválon mutatják be Jhonny Depp új filmjét is, amelynek előzetese a közösségi hálóra is felkerült.

johnny depp in the new karlovy vary international film festival trailer pic.twitter.com/0nXjcR9GXL — johnny depp daily (@johnnydppdaily) June 30, 2023

Míg az elmúlt években a nemzetközi filmfesztivál költségvetése 130-150 millió korona (2,08-2,4 milliárd forint) között mozgott, az idén ez az összeg 190 millió koronára (3,04 milliárd forint) emelkedett - közölték a szervezők.