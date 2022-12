"Ha egy küzd, mind küzdünk" - 7+1 könnycsorgatós sportfilm az ünnepekre

A listánk az ünnepek minden napjára ajánl egy felemelő, elgondolkodtató sportfilmet. Olyanokat, amelyek nem csak szórakoztatnak, hanem erkölcsi példát is mutatnak. Tudjuk, hogy lesz olyan, amelynél van viccesebb, vagy meghatóbb, de azok mind kitalált történetek, ezek viszont a valóságon, megtörtént eseményeken alapulnak. Az utolsó napra pedig egy dokumentumsorozat marad, hogy kedvet csináljunk a manapság egyre több, hasonló, az élet mindennapjait is bemutató alkotásokhoz. Bevalljunk, listánk szubjektív, az egyik sport- és filmrajongó munkatársunk ízlését tükrözi és törekedtünk a sportági változatosságra is.

7. - vasárnap: Csoda a jégen - 2004

A jók nagyon jók, a gonoszak, nagyon gonoszak - akár így is jellemezhető egy mondatban az 1980-as Lake Placid-i téli olimpiáról szóló film. A politikában fagyos időket élünk. A gyengülő, de még magát erősnek hívő Szovjetunió egyik kirakatcsapata, a fénykorát élő orosz jéghoki-válogatott Amerikában készül legyőzni a házigazdákat. Tretyak, Harlamov, és a rideg mester, Tyihonov. A címszerepben Kurt Russel, aki 26 egyetemista hokist készít fel a nagy ütközetre. Győznek, (bár akkor még körmérkőzés volt, és nem az utolsó meccs volt a szovjetek elleni), megnyerik az olimpiát. A film erénye, hogy megmutatja, miképpen lehet huszonéves, leendő és meglehetősen beképzelt sztárokat egységes csapattá formálni, hogy azok "reménnyel tölthessék meg a nemzet szívét". - A filmet a Disney+-on találod.

6. - hétfő: Champion - 1984

Hazudjak, vagy meg akarsz tanulni jól lovagolni - a filmnek több kulcsmondata van, de nekünk ez tetszik a legjobban. Ez is egy igaz történetet mesél el és több, mint a sporthősiesség. Harc a rákkal, a szenvedéssel, a hitetlenséggel. Egy angol zsoké, Bob Champion betegsége, kórházi szenvedése, újrakezdése, majd győzelme. Sablonosnak tűnhet, de a film 1984-ben készült és nem csak a sportembereknek, hanem a daganatos betegségekkel birkózóknak is reményt ad. Élethűen mutatja be a küzdelmet az életért, a visszatérésért, a sikerért. A másik megható jelenetsor, amikor a még futni is alig tudó zsoké és a súlyosan lesérült lova párhuzamosan készül az újbóli megmérettetésre. A sors fintora, hogy a nagyszerű alakítást nyújtó John Hurt, 2017-ben, 77 évesen rákban hunyt el. - A filmet a Netflixen találod.

5. - kedd: Richard király - 2021

A modern kor filmje. A fekete emberek ébredése és valódi jogegyenlőségéért folyó harc állomása. Miközben "csak" arról szól, hogy miképpen jutottak csúcsra a teniszező Serena-nőverek. Ők, akik 2 évtizedig uralták a női tenisz világát a 2000-es évek kezdetétől. Will Smith formálja meg az alsó középosztálybeli, számtalan sérelemtől szenvedő fekete sportapukát. Akinek elvei, szisztémája van, és ebből nem enged. Azt már csak mi tesszük hozzá, hogy az amerikai fekete társadalom számára a sport valóban az egyik felemelkedési lehetőség, és bár sokaknak, de mégsem mindenkinek adatik ez meg. - A filmet az HBO Max-on találod.

4. - szerda: Szabadság, szerelem - 2006

Goda Kriszta filmje 1956-ról a filmlegenda, Andy Vajna támogatásával. Az teszi sportfilmmé, hogy az egyik főszereplő vízilabdázó, és fontos cselekményszál a híres Melbourne-i magyar-szovjet víziütközet. Nemzeti sportunkról, a pólóról van szó, amikor a forradalom eltiprása után az olimpián vághat vissza a magyar csapat a Szovjetuniónak. Itt készül a világsajtót bejáró fotó, amikor Zádor Ervin arcán folyik a vár egy amúgy átlagos sportkönyökös után. Nem lőjük le a poént, ha elmondjuk, akkor 4-0 volt ide, és az olimpiai arany is meglett. A filmben amúgy neves magyar játékosok is szerepelnek. A háromszoros olimpiai bajnok Kiss Gergely félelmetes szovjet pólóst alakít, a való világban nem lettünk volna a színész-főszereplő Fenyő Iván helyében. - A filmet meg tudod nézni a youtube-on.

3. - csütörtök: Több, mint sport - 2006

Matthew McConaughey nagy alakítása (nem mellesleg Jack Lengyelt formálja meg). Amerikaifociról van szó, pontosabban egy egyetemi csapatról, amelynek tagjai repülőgépszerencsétlenséget szenvednek. Mindenki meghal, egyedül egy játékos marad életben, aki nem utazik el. A filmben nem azt látjuk, hogy ezek után és ennek ellenére újra bajnokok lesznek. Ennél sokkal realistább az alkotás, azt mutatja be, hogy miképpen lehet hitet önteni az egyetlen srácba, aki folytathatja, és micsoda küzdelem után jutnak el ahhoz, hogy egyetlen meccset megnyerjenek a következő évi bajnokságban. Filmnek sokkal jobb, mint sporttörténetnek. Ha ennél vidámabb, de mégis megható amerikaifocis filmet szeretnél nézni, akkor a Szív hangjait ajánljuk Sandra Bullockkal. - A filmet a Youtube-on kikölcsönözheted.

2. - péntek: Menekülés a győzelembe - 1981

Amerikai film, amelyet részben Magyarországon forgattak. Fociról szól és a II. világháború idején játszódik. A németek (igen ellenszenvesen ábrázolják őket) focimeccset szerveznek saját szórakoztatásukra a foglyokból. Ha győznek, akkor talán megmenekülhetnek, de inkább nem, és ezért szökésen törik a fejüket. A film egy csodálatos magyar alkotás, a Két félidő a pokolban remake-je. A világsztár rendező, John Huston mellett Michael Caine, Sylvester Stallone a főhősök. Az utóbbi kapust alakít és a magyar fociszem hamar kiszúrja, hogy kevés köze van a labdához. A "mezőnyben" azonban Pelé, Bobby Moore, Osvaldo Ardiles és lengyel Kazimir Deyna is játszik, ahogy a gaz németeket magyar focisták, köztük a későbbi szövetségi kapitány, Egervári Sándor személyesíti meg. A helyszín pedig a régi, kissé romos MTK-pálya. A film valóságalapját pedig az ukrán FC Sztart együttese adta. Ők a II. világháború alatt a németek által szervezett speciális bajnokságban játszottak és verték tönkre a megszállók gárdáit. Miután a németeknek is rúgtak egy 8-ast, letartóztatták az egész csapatot. - Az egyik legnehezebben elérhető film, mi is csak egy riportot tudunk ajánlani.

1. - szombat: A legjobb dobás - 1986

A magyar cím béna. Az amerikai, Hoosiers, pedig semmit nem mondana egy magyar sportrajongónak. Középiskolai sportról, kosárlabdáról van szó. Igazi sztárok viszik el a filmet, amely egy indianai suli 1954-es menetelésének állít emléket. Na és, mi ebben az érdekes - tehetnénk fel a kérdést. Miért nem az Eddie, a sas áll listánk élen. Azért, mert az alkotás legkevésbé a sportolókról szól, hanem két edző küzdelméről, amelyet főleg magukkal kell megvívjanak. Gene Hackmann és Dannis Hopper alakít csodálatosat, ahogy leküzdik saját démonjaikat a srácok érdekében. Az egyik egy dühkitörésektől szenvedő, kényszeresen sikermániás edző, a másik pedig egy jelentéktelen, gyermekkori sérelmektől szenvedő alkoholista, aki egy meccsre rendet kell tegyen magában a csapat érdekében. Mielőtt valaki azt gondolná, hogy ennyire giccses nem lehet valami, kiábrándítjuk, ez is valós történet, amely a második esély megragadásáról szól. - A filmet a youtube-on tudod kikölcsönözni vagy megtalálod a hulu-n is. Ha nagyon hasonlót szeretnél nézni, akkor a Carter edző (fikciós film, de ugyanerről szól) a Netflixen elérhető.

+1 - vasárnap: Amíg élek én - 2020

Az utolsó napra nem egész estés filmet, hanem egy dokument-sorozatot ajánlunk. Az Amíg élek én a Sunderland focicsapatának és szurkolóinak reményeit, szenvedését és életérzését mutatja meg. Dokusorozat, amelyre egy egész napot rá kell szánjunk és lehet, hogy még a következő hétvégére is marad. Ha azonban megfog a közeg, akkor megismerhetjük az angol focitársadalom Beckhamen túli, hétköznapi és valós üzleti világát. - A filmet a Netflixen láthatod.

Nyitókép: Forrás: Pexels.com