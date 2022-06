Hosszan tartó súlyos betegség után meghalt Kőváry Péter, a Neo frontembere - írta az Index a zenész testvérének a közlése alapján.

Kőváry Péter 2003 óta zenélt a Neóban, amely a Kontroll című film zenéjét is szerezte.

Később Peter Kovary & the Royal Rebels néven saját zenekart is alapított, továbbá játszott a Stoned nevű Rolling Stones tribute-zenekarban is.

Nyitókép: Boris Ipatov/Getty Images