"Béke és jóság" – ezért választották a csíksomlyói búcsú idei jelmondatául

"Pax et bonum", azaz Béke és jóság a szombati csíksomlyói búcsú jelmondata, amelyet a háború és a lecsengő járvány miatt választottak.

Urbán Erik csíksomlyói ferences tartományfőnök az InfoRádiónak azt mondta: azt szeretnék, hogy aki elzarándokol a kegyhelyre, tapasztalja meg azt a békét és jóságot, amit Isten ad, majd azt vigye haza.

"A kegyhely ősi kegyhelynek számít, hiszen 1444-ben már pápai bulla van arról, hogy sokan zarándokolnak el Csíksomlyóra a Szűzanya tiszteletére, ezért bocsátott ki bullát a pápa.

A kegyhelyek az egyházban olyan lelki klinikák, amelyek segítik az Istennel való találkozást, az önmagunkkal való találkozást, a felebarátunkkal való kiengesztelődést, ha szükséges"

- mondta Urbán Erik.

A kegyhelyre való zarándoklat és a búcsújárás feltételei között ott van a bűnbánat, a kiengesztelődés, ezt szolgálja - mint mondta - a szentgyónás lehetősége és a szentáldozás a katolikusoknál.

"Megtisztítjuk az életünket, átgondoljuk dolgainkat, és ami ott helytelen, azt megpróbáljuk javítani, amit el lehet engedni, azt elengedjük, és amiben meg meg kell erősödnünk, abban meg is akarunk erősödni. Ezt mind segítik a kegyhelyek őrei, itt, Csíksomlyón a helyi ferences közösség és a kegyhely éves liturgikus programja" - folytatta.

A Pax et bonum mondatot a ferencesek köszöntésként is "használják", a lelkiségüknek megfelelően, ugyanakkor jelmondatként arra is gondoltak, hogy "erre van szüksége a ma emberének", mert lecsengőben van a járvány, de kitört a háború a szomszédban.

"Aki eljön Csíksomlyóra, tapasztalja meg azt a békét, amit a Jóisten ad, a legfőbb jó, és legyenek a béke hírnökei, így térjenek vissza otthonukba"

- nyomatékosította.

A pünkösdszombati búcsú igazából napokból tevődik össze, az ünnepélyes szentmise a nyeregben fél 1-kor kezdődik a Hármashalom-oltárnál. Az idei évben Udvardy György veszprémi érsek lesz a főszónok.

Nyitókép: MTI/Veres Nándor