Ismét zakatol az össznemzeti zarándokvonat a csíksomlyói búcsúba

Két, járvány és korlátozások sújtotta év után pénteken újra elindul a csíksomlyói búcsúba az össznemzeti zarándokvonat. Szilágyi Péter tájékoztatása szerint a vonat ezúttal is Sopronból indulva, Budapestet érintve, a Partiumon át jut el Székelyföldre, mintegy 900 zarándokkal a fedélzetén. Az össznemzeti zarándokvonatnak a végcélja a csíksomlyói búcsú, illetve annak másnapján Gyimesbükk, tehát az ezer éves magyar határ. Ezt követően a hétfői napon fog visszaindulni az anyaországba.

A tizenhat kocsiból álló szerelvényen kulturális programokat is kínálnak, amiről idegenvezetők, utaskísérők és zenekarok gondoskodnak az út során. A vonat jelmondata idén is az, hogy „egyek vagyunk” – jegyezte meg a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának kabinetfőnöke, aki szerint, ahogy az elmúlt években, úgy ebben az esztendőben is egy különleges élményben lehet része annak, aki ezen a zarándokúton részt vesz. Már csak azért is, mert idén az a szerencsés helyzet áll fenn, hogy a csíksomlyói búcsú egybeesik a nemzeti összetartozás napjával. „Ez a kettőt jó alkalom, hogy erőt merítsünk, és megfogalmazzuk magunknak azokat a célokat, amit a jövőben el szeretnénk érni” – fogalmazott.

Szilágyi Péter arra is emlékeztetett, hogy a Nemzetpolitikai Államtitkárság, a Magyarság Házával karöltve január 22-én, a magyar kultúra napján hirdette meg a Tamási Áron-emlékévet a 125 éve született íróra emlékezve. Ehhez kapcsolódón Erdélyben, Csíksomlyón, Csíkszeredában és Farkaslakán, az író szülőfalujában is, különleges programokkal várják az érdeklődőket. Hozzátette: Tamási Áron nemcsak az anyaországi és a külhonban élő magyarság, hanem a közép-európai népek számára is példa lehet.

Nyitókép: Balogh Zoltán