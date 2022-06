Újranyit a hollókői vár, közel két év után - galéria

Pünkösd a húsvét és a karácsony mellett a kereszténység legnagyobb ünnepe, nagy becsben tartják a mélyen katolikus palócok is, és a húsvét mellett erre az ünnepre készülnek legjobban hollókőiek is. Pünkösdkor megelevenednek a régi népszokások, az asszonyok felveszik legszebb viseleteiket, a fiúk pedig kiülnek a templomkertbe, hogy kiválasszák a maguknak való párt, és Hollókő is megválasztja saját pünkösdi királyát - közölte a Hollókői Világörökség-kezelő Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója.

Kelecsényi Péter hozzátette: Hollókőn jól megél együtt a palóc népi kultúra és a középkori lovagi élet. Pünkösdkor a rakott szoknyák mellett nemes urak és vitézek veszik birtokukba Hollókőt, akik bemutatják a végvári élet legizgalmasabb pillanatait.

Vasárnap az ófaluban a programok között lesz pünkösdi áldásosztás, néptáncoktatás, népzenei koncert, kézműves vásár, és nevezni lehet a Hollókő Pünkösdi Királya címre is, amelynek elnyeréséhez népi ügyességi feladatokat kell a legjobban teljesíteni. A pünkösd vasárnapi ingyenes rendezvényen az ófalu udvaraiban gasztronómiai ínyencségek is várják a falu lakóit és látogatóit.

A belépővel látogatható Pünkösdi Várnapokon vasárnap és hétfőn a frissen felújított Várban Szent László Vitézei tartanak fegyveres bemutatót, a zenészek pedig különböző időpontokban muzsikálnak a hollókői vár udvarán. Lehetőség lesz kipróbálni középkori fegyvereket és felpróbálni korabeli ruhákat.

Nyitókép: MTI/Komka Péter