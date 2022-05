Ismét gyereknap a Városligetben – két napon át

A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat célja, hogyha minél több gyerek, fiatal játsszon együtt a Városligetben, miközben például olyan ismeretekre is szert tesznek– a Nemzetek Utcájában, a követségek sátrainál –, hogy más országokban más szokások, más játékok és hagyományok vannak, de még a tízórai is, amit magukkal visznek a fiatalok az iskolába, másképp fest, mint Magyarországon – fogalmazott az InfoRádiónak Edvi Péter.

A szervezet elnöke említést tett a többi között az úgynevezett Biztonságos Internet Sátorról, ahol reményeik szerint a fiatalok majd nemcsak az internet előnyeit fogják élvezni, hanem a szolgálat által preferált és tanított biztonságosabb internet lehetőségeivel is megismerkednek, annál is inkább, ‚mert az informatika az, ami manapság minden gyereknek az életét átszövi”.

Hozzátette: néha azért azt a „vacak” tabletet vagy telefont le kell tenni, és helyette ki kell menni sportolni. A Városligetben erre szolgál majd a Sportsziget, ahol nemcsak sportbemutatókat láthatnak a gyerekek, hanem maguk is kipróbálhatnak több sportágat az avatottak segítségével.

Miután a szolgálat nagy hangsúlyt fektet a prevencióra is, kint lesz a Ligetben a Gyermekmentő mobil fogorvosi rendelője. Edvi Péter reméli, hogy nemcsak a lyukas fogakat kell majd kezelni, hanem jut idő a fiatalok edukálására is, például hogy mi a szájhigiénia, hogy kell helyesen fogat mosni, hogy 50-60 éves korukban is ép és egészséges fogaik legyenek.

A szervezet elnöke az OTP Bank Kalandparkjáról is szót ejtett. Itt az OTP Fáy András Alapítvány trénerei interaktív pénzügyi, gazdasági témájú játékokkal várnak mindenkit. A kalandvágyó gyerekek, családok próbára tehetik ügyességüket, és játszva fejleszthetik pénzügyi, gazdasági ismereteiket.

Végül, de nem utolsó sorban a Gyermekmentő Szolgálat színpadán mindkét nap tinisztárok, ismert zenészek, együttesek és más formációk lépnek fel.

Többek között Alee, Mikola Péter, a New Dance World, Opitz Barbi, az Angel Dance Táncstúdió, a Baross Imre Artistaképző, a Thália Tanoda, a FittMóka, a Holle Anyó Színház produkcióin vehet részt a közönség. Fellép a Réparetekmogyoró Társulat, a Mintapinty, a Trambulin Színház, Ivi bohóc, a Csudatáska Társulat, a Pesti Broadway Stúdió és a Blinky Ball Csoport is.

