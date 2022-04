Ukrajnai háború: a magyaroknak üzent a Nemzeti Színház színpadáról egy litván társulat

A MITEM színházi fesztivál keretei közt Budapestre érkezett vilniusi színház művészei egy ukrán háborúra utaló képpel, "Biztos vagy benne, Orbán?" (Orbán, are you sure – Hungary 1956, Ukraine 2022) kérdéssel üzentek a magyar miniszterelnöknek darabjuk (Delhi tánc) bemutatás közben, illetve annak a végén a tapsrend helyett.

Hírről a HVG.hu számolt be egy újságírói Facebook-közlés alapján.

A helyszíni jelentés szerint a színészek a taps alatt meghajlás helyett fel-felálltak, közben összeestek. A jelenetsor alatt a nézők jelentős része elhagyta a színháztermet, köztük Rátóti Zoltán, a Színház- és Filmművészeti Egyetem új rektora is.

A Delhi tánccal párhuzamosan egy másik teremben futó másik litván előadás végén (Léna lábai közt, avagy „a szűz halála”) szintén nem szokványos volt a tapsrend: ott egy magyar nyelvű, "Magyarok, ne legyetek közömbösek!" táblával és ukrán zászlókkal üzentek a közönségnek.

Nyitókép: Unsplash.com