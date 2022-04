Orosz, ukrán és lett művészeket is távol tart a MITEM-től a háború

Nagy kihívás elé állította a Madách Nemzetközi Színházi Találkozó (MITEM) szervezőit a hirtelen kitört orosz-ukrán háború, de a nehézségek ellenére úgy döntöttek, hogy megtartják a fesztivált.

Kulcsár Edit főszervező, a Nemzeti Színház dramaturgja az InfoRádióban elmondta, a kijevi és az orosz színházak utazása ellehetetlenült, ezzel három nagy előadás is elmaradt, de a lett fővárosból ideígérkezett társulat sem vállalta a részvételt.

"A többi színház készült, jönnek. Vannak egyes produkciók, amelyek máskor nem is mutathatók be. A helyzet miatt viszont betettünk a programba egy olyan akciót, amellyel

szolidaritást szeretnénk vállalni az Ukrajnából menekülőkkel, a művészekkel, ezért április 24-én, vasárnap a kijevi Ivan Franko-színház egy előadását levetítjük.

Ez a 2021-ben bemutatott, Boldogtalan című darab" - árulta el Kulcsár Edit.

A fesztivál látogatói támogathatják is a MITEM háborús segélyező programját, méghozzá az Ökumenikus Segélyszervezeten keresztül.

Színházi produkciók mellett szakmai programok is lesznek a MITEM-en, a részletes program ITT olvasható.

Egy négynapos workshop is lesz az SZFE másodéves színészhallgatói részvételével, a 3. napon délután 3 órakor (április 30.) be is lehet tekinteni a munkába, 6 órakor pedig egy módszerelméleti előadás kerül terítékre.

Nyitókép: Thália Színház/Facebook