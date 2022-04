Három évtized után ihlette új szám írására a háború a Pink Floydot

Csaknem három évtized után új dallal jelentkezett a Pink Floyd, hogy adományokat gyűjtsön a háborútól szenvedő ukrán nép megsegítésére.

A Hey Hey Rise Up című dalban az ukrán BoomBox együttes frontembere, Andrij Hlivnyuk énekel. A számhoz az ukrán énekes egy videóját használták fel, amelyen egy ukrán hazafias dalt ad elő a kijevi Szent Szófia-székesegyház előtt, és amelyet a közösségi médiában osztott meg.

David Gilmour, aki 2015-ben Londonban már fellépett a BoomBoxszal, azt mondta, a videó olyan erősen megérintette, hogy úgy érezte, muszáj zenébe foglalni érzelmeit.

Miután Oroszország lerohanta Ukrajnát, Andrij Hlivnyuk félbeszakította amerikai turnéját, hogy hazatérjen és csatlakozzon egy területvédelmi egységhez.

Gilmour, aki a Pink Floyd énekese, gitárosa és fő dalszerzője, a dal írása közben beszélt Hlivnyukkal, akit épp kórházban ápoltak egy gránátrepesz okozta sérülés miatt. Mint elmondta, a telefonba lejátszott neki egy részt a dalból, és Hlivnyuk "áldását adta" a szerzeményre.

A brit zenész szerint mindketten remélik, hogy a jövőben személyesen is dolgozhatnak együtt.

A dal bevételét az Ukraine Humanitarian Relief Fund segélyszervezetnek ajánlják fel.

"Ki akarjuk fejezni támogatásunkat Ukrajnának, és ily módon is meg akarjuk mutatni, hogy a világ legnagyobb része totálisan helytelennek tartja, hogy egy szuperhatalom lerohanjon egy olyan független demokratikus országot, mint amilyenné Ukrajna vált" - mondta David Gilmour.

A Pink Floyd, a rocktörténelem egyik legsikeresebb zenekara az 1960-as évek közepén alakult, hozzájárulva a brit pszichedelikus zenei élet megszületéséhez. Az 1970-es években jelentek meg olyan nagyhatású albumai, mint a The Dark Side of the Moon, a Wish You Were Here és a The Wall.

Az alapítók közül Roger Waters 1985-ben kilépett a bandából, a megmaradt tagok utoljára 1994-ben vettek fel lemezt együtt, a The Division Bellt.

Nyitókép: MTI/EPA