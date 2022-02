Törőcsik Franciska: sokszor a balhét és a sikert is a színész viszi el

Törőcsik Franciska Földessy Margit magániskolájában kezdte el tanulni a színészmesterséget. Szerinte a stúdióban mindjárt azt a játékörömet, azt a fajta jóérzést tapasztalta meg, amit kiválthat egy szerep eljátszása.

"Földessy Margit nem kis színészeket, gyermekszínészeket szeretett volna kinevelni. Neki az volt a célja, hogy az ember szeressen hozzá járni, és ez abszolút így is volt" – mondta. Törőcsik Franciska színművésznő a hármashatárhegyi Guckler Károly-kilátópontnál 2020. augusztus 12-én. A fiatal tehetség a 18. Los Angeles-i Magyar Filmfesztiválon Mészáros Márta rendező Aurora Borealis című filmjében nyújtott alakításáért elnyerte a legjobb színésznő díját. MTI/Cseke Csilla

A Balázs Béla-díjas színésznő tanácsára jelentkezett aztán a Színművészeti Főiskolára, ahol 2013-ban szerzett diplomát. Amikor beadta a jelentkezését, még abban sem volt biztos, hogy továbbjut-e az első rostán.

"Az elején meglepődtem, hogy túljutottam. A második rosta annyira nem volt jó élmény.

Talán megijedtem a sok tanár jelenlététől, nem gondoltam volna, hogy továbbjutok"

– elevenítette fel a felvételivel kapcsolatos élményeit.

Zenés osztályról lévén szó, tartott attól, hogy képzetlen a hangja, úgy érezte, hogy "még nem kész, nem elég", így lekerült róla a teher, hogy ide mindenképpen be kell kerülnie. Arra koncentrált, hogy élvezze azt, ami vele történik.

"Az élet nem fáklyásmenet"

Előbb színészi és zenei tehetsége mutatkozott meg, majd az évekkel fotogenitása is. Kajdi Csaba fedezte fel, modellügynökségénél csaknem két évet töltött. Azt mondta, nem az volt a célja, hogy topmodell legyen, hanem, hogy utazzon és nyelveket tanuljon.

"Egy kamasznak vonzó, ha szép fotók készülnek róla, szép ruhákat adnak rá. Bár nem vagyok beauty- és divatmániás, élveztem a fotózásokat. Végül ez a karrier derékba tört azzal, hogy az egyetemen nem engedik, hogy más munkákat végezzen az ember, mert van egy olyan elmélet, miszerint az első három évben nagyon ott kell lenni és kevés kivétellel nem szokták elengedni a diákokat" – mondta a színésznő, aki nem bánja, hogy modellkarrierje akkor így abbamaradt. Bár Japánból is kapott megkeresést, és a gimnáziumban tanult is japánul, nem kezdte el a külföldi portfólióépítést. Két hónapot így is eltöltött a távol-keleti országban, ahová szeretne újra kiutazni, bár ez most sok szervezést igényelne.

2013 és 2017 között a székesfehérvári Vörösmarty Színház tagja volt,

játszott az Örkény István Színházban is,

2017-től szabadúszó.

Utóbbiról azt mondta, így sok lehetőség megtalálja, és több műfajban is kipróbálhatja magát. Persze, a társulatnélküliségnek is megvannak a hátrányai, de úgy érzi, így több olyan lehetőség adódik, ami igazán felkelti érdeklődését.

"Hiszek abban, hogy minden egyes munka, még ha nem is sikerül jól, akkor is egy tapasztalat. Az élet nem fáklyás menet, nem abból áll, hogy az ember sikert sikerre halmoz" – fogalmazott. Fehér Tibor (b) Elliot, a politikai tanácsadó és Törőcsik Franciska (j) Hope, a személyi asszisztens szerepében Szente Vajk és Galambos Attila A dominógyilkosság című krimijének próbáján a Játékszínben 2021. június 2-án. A színdarabot június 4-én mutatják be Szente Vajk rendezésében. MTI/Szigetváry Zsolt

Törőcsik Franciska szerint nagyon kényes kérdés, hogy kit nevezünk jó színésznek. Úgy véli,

a világ legjobb színésze is tud alkalomadtán nagyon rossz lenni,

ha rossz rendezői instrukciókat kap vagy egész egyszerűen nem a legjobb jeleneteket vágják be róla egy filmben.

A színésznő szerint nem túlzás azt mondani, hogy ilyen körülmények között még Al Pacino is lehet rossz színész. Azonban úgy látja, a befektetett energia, a megfelelő emberekkel végzett közös munka mindig meghozza a gyümölcsét, így olyan alkotás jöhet létre, amely ad a közönségnek.

Nem az egyéni, hanem a közös sikerekben hisz

Szerinte a sikerből is lehet tanulni. Ugyan fontos és jó az elismerés, de az is lényeges, hogy legyen egy belső mérce. Ha csak díjakat kap a művész, akkor is fontos, hogy belül tudja, mi az, amiben a következőkben jobb lehet. Felismerje, hogy az aktuális siker mennyiben szól az ő munkájának, és mennyiben a vele együtt dolgozó csapatnak.

"Sokszor a színész viszi el a balhét, de sokszor a sikert is. Ez teljesen változó. De ez csapatmunka, akár színházról, akár filmről van szó. Tudni kell, hogy egymás nélkül valószínűleg nem ott tartanánk, ahol tartunk" – fogalmazott a színművésznő, aki

az Aurora Borealis – Északi fény című Mészáros Márta filmdráma sikerét is egy csapat sikerének tartja.

A rendezőn és a színészeken kívül több száz ember dolgozott a produkcióban, "és ennek a sok embernek a munkája mind ott van a végeredményben."

Az alkotásban játszotta el Törőcsik Mari az utolsó filmszerepét. Vele ugyan ebben a filmben nem volt közös jelenete, de azt mondta, "csupa jóindulatot közvetítettek tőle, ami nagyon jó érzés volt". A filmdrámában a Törőcsik Mari által alakított Pogány Mária fiatal kori énjét megformáló fiatal színésznő úgy érezte, akkor lesz jó az alkotás, ha nem megszeppenve várja a "nagymesterek véleményét", hanem azt, amit tud, hozzáteszi a produkcióhoz.

Véleménye szerint egyfajta közhiedelem, hogy a színészek a magánéletükben is szeretnek szerepelni és szeretik, ha figyelem kíséri őket az utcán. Ez a színész-énekes szerint azonban nem függ össze a tehetséggel és a hitelességgel.

Saját életében is

változik, hogy éppen kifelé- vagy befelé forduló időszakát éli.

Erről így fogalmaz:

"Nem gondolom, hogy az a fajta vagyok, aki egy kávézóban szeret hangosan és plasztikusan beszélni, hogy megkapja a figyelmet, mert úgy érzem, hogy elég figyelmet kapok. Akkor tartom indokoltnak és örülök a figyelemnek, ha az nem öncélú, munka van mögötte, és van bennem egy közlésvágy, mondanivaló, amit át szeretnék adni."

"Mindig megtalált a zene"

Törőcsik Franciska tavaly nyár óta az Anima Sound System énekesnője, de korábban már több projektben együttműködött a zenekarral. Az irodalmi estekkel és zenei koncertekkel is fellépő művésznő szerint egy olyan alkotóműhely tagja, ahol nincsenek szigorú szabályok.

"Az elmúlt nyár nagyon erősre sikerült, rengeteg koncertünk volt. Mély vízbe kerültem, mert gyakorlatilag egy teljes repertoárt kellett megtanulnom, ami nem volt nehéz, mert mindig nagyon nagy rajongója voltam az együttesnek. Persze, ez nagyobb elvárást is jelent magammal szemben, szeretnék ennek a nagy elvárásnak megfelelni" – mondta az énekesnő. Törőcsik Franciska és Kovács Antal, az Anima Sound System énekesei a színpadon a Petőfi Zenei Díjak átadásán az MTVA óbudai gyártóbázisának stúdiójában 2022. január 20-án. A Petőfi Rádió és az M2 Petőfi TV névadóját, Petőfi Sándort formázó szobrokat tizenegy kategóriában kapták a hazai könnyűzene legjobbjai, immár hatodik alkalommal. MTI/Cseke Csilla

Úgy érzi, a zene mindig "megtalálta" őt, és újabbnál újabb lehetőségeket kap ezen a területen is.

Abszurd vígjátékban is szerepel

Törőcsik Franciska az InfoRádiónak adott interjúban arról is beszélt, hogy várhatóan májusban kezdődik Szeleczki Rozália Cicavízió című abszurd, romantikus vígjátékának forgatása. Az alkotás főszereplőjeként egy 30 éves lányt, Fánit alakítja, aki feldolgozatlan gyerekkori traumája miatt képtelen párt találni magának, amíg egy nap egy férfihangon megszólaló macska is udvarolni kezd neki.

Előzetesen annyit árult el a történetről, hogy a nézőre bízzák, hogy a macska ténylegesen beszél-e vagy nem. Ez egyfajta nyitott kérdése lesz a filmnek. Azt mondta,

a forgatókönyvbe neki is van beleszólása,

ami örömmel tölti el. Nem tucatfilmet szeretnének megalkotni, amire szerinte van esély, mert eddig egy nagyon izgalmas és humoros, ugyanakkor könnyfakasztó történet bontakozik ki, amiben nemcsak egy macska, hanem egy hús-vér férfi is része a meglehetősen különös szerelmi háromszögnek.

A színésznő azt nem árulta el, hogy milyen produkciókban adódhat majd még lehetősége szerepelni a közeljövőben, de "nagyon izgalmas projektek kerülgetik". Megjegyezte, 2022 jó évnek ígérkezik számára, és most talán inkább az anyanyelvén kell majd játszania. Törőcsik Franciska színművésznő a hármashatárhegyi Guckler Károly-kilátópontnál 2020. augusztus 12-én. A fiatal tehetség a 18. Los Angeles-i Magyar Filmfesztiválon Mészáros Márta rendező Aurora Borealis című filmjében nyújtott alakításáért elnyerte a legjobb színésznő díját. MTI/Cseke Csilla

Megosztotta azt is, hogy nem vágyik minden áron külföldi filmsikerekre. "Ha elkezd az ember vágyakozni dolgok után, akkor azon kapja magát, hogy nem tud örülni annak, ami van. Szerencsére tényleg annyi minden van körülöttem, hogy szeretnék azoknak is örülni" – mondta Törőcsik Franciska, aki ugyan kap meghívást külföldi castingokra is, de úgy tartja, magyar filmeken keresztül még nagyobb figyelem övezhet egy színészt, és még több lehetőséghez juthat.

"Én most tényleg abban hiszek, hogy ami van, annak kell örülni, és abból kell kihozni a maximumot. És

szerencsére van minek örülni és van min dolgozni"

– teszi hozzá a fiatal színésznő, aki szerint a színészet egy olyan pálya, ahol újra és újra fel kell tudni állni és pozitív energiákkal töltekezni. "Dolgoznia kell az embernek folyamatosan önmagán, de alapvetően jól érzem magam a bőrömben" – zárta a beszélgetést Törőcsik Franciska.

Nyitókép: MTI/Cseke Csilla