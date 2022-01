A megakadt Biodóm-projekt a cirkuszművészeti központra is hatással lehet

Van mint ünnepelnünk január 22-én, a magyar kultúra napján, az elmúlt két év pandémiás időszaka alatt bebizonyosodott, hogy a társadalomnak milyen nagy szüksége van a kulturális ágazat szereplőire – nyilatkozta megkeresésünkre az Emberi Erőforrások Minisztériumának kultúráért felelős államtitkára. A pandémia közepette ugyanis az orvosok és a rendvédelmi szervek mellett a kulturális élet szereplői képesek biztosítani az emberek lelki egyensúlyát, azt, hogy „túléljük” ezt az időszakot. Ahogyan a járványt követő periódusoknak is kulcsszereplői az élet újraindításában, hiszen, ha nem tudjuk kicsalogatni az embereket az otthonaikból, akkor „megette a fene az életet” – fogalmazott Fekete Péter, aki szerint az elmúlt két év tapasztalatai azt mondatják, ezt a feladatot igen nagy hatékonysággal és jól viselték a kulturális élet szereplői.

Az államtitkár hangsúlyozta: a pandémia okozta komoly bevételkiesések ellenére az intézményhálózatban dolgozó emberek béréhez nem kellett hozzányúlni, a Köszönjük Magyarország! program keretében pedig 3 milliárd forint értékben, fejenként félmillió forintot fizetnek tulajdonképpen előre a független művészeknek. Nem álltak le a nagy kulturális beruházások sem – tette hozzá Fekete Péter, példaként kiemelve a Magyar Zene Házát, amit a magyar kultúra napja alkalmából adnak át. Megjegyezte, az épület az egész megjelenésével és stílusával, de a tartalmával is, amit a zeneszakértő munkatársak beleálmodtak, maga a kézzel fogható csoda.

Fekete Péter a napokban zárult 14. Budapest Nemzetközi Cirkuszfesztivált is értékelte, mely során Guinness-rekord is született, a fődíj pedig itthon marad, miután Richter Kevin artistacsoportja nyerte meg. A cirkuszművészet megújításáért felelős miniszteri biztos az új cirkuszművészeti központról is beszélt. Mint mondta,

meg kell vizsgálniuk, hogy újra kell-e értékelni az épület helyszínét annak függvényében, hogy a Biodóm beruházása jelenleg megakadt,

és úgy áll, ahogyan áll. Bízik abban, hogy a rendelkezésre álló komoly tanulmányok, és az elkészült tervek kapcsán hamarosan döntés születik arra vonatkozólag, hogy a kijelölt Nyugati pályaudvar melletti területen, vagy pedig újraértékelve a korábbi döntést, a jelenlegi helyszínén épüljön meg az új cirkuszművészeti központ.

Az államtitkár hangsúlyozta továbbá: a magyar cirkuszművésze nemcsak gyakorlati, hanem elméleti területen is élre akar törni Európában. A hazai cirkuszművészeti múzeum alapjainak lerakása elindult és ezt a célt szolgálja majd a most aláírt Budapesti Nemzetközi Cirkuszmúzeumi Egyezmény is.

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás