Elhunyt Neményi Ninon

Neményi Ninont gyermekkorom, 1946 óta ismertem. Mindketten üldözöttként éltük túl a második világháborút és a náci korszakot, mindketten elvesztettük az édesapánkat. Mint félárvák kerültünk Sztehló Gábor evangélikus nagytiszteletű úr Pax Gyermekotthonába, ahol gyermek-köztársaságot alapítottunk, Gaudiopolis néven.

A budai Árnyas úton, egy Farkastanyának elnevezett nagy elhagyott villában laktak a fiúk, s közel, egy másik hajdani, lepusztult luxusnyaralóban, a Leányvárban, a lányok, közöttük a tizenhárom éves Ninon.

Először láttam őt, amikor a domboldalban felavattuk sajátépítésű labdarúgópályánkat és az ünnepség futóverseny-számában egy feltűnően csinos, remek alakú bakfis szakította át győztesként a célszalagot, Ninon.

Az 1956-os forradalom leverése után, magyar menekült fiatalok százaival együtt Angliába kerültünk. Itt olvashattam először, az emigráns sajtó hasábjain, Ninon visszaemlékezését a vészkorszakról. Budapesten a hátrányos sorú, de kitűnő tanulmányi eredménnyel rendelkező leányokat befogadói Skót Missziós Iskola növendéke volt, itt lett megkeresztelésekor keresztanyja a skót missziós nővér, a bentlakók részlegének vezetője, Jane Haining, aki a nyilasuralom kezdetekor nem tért vissza Skóciába, hanem kiállt az üldözöttek mellett és szolidaritásból sárga csillagot varrt a kabátjára. A nyilasok elhurcolták, Auschwitz-Birkenauba deportálták, ahol meghalt. Ninon hűen őrizte Jane Haining emlékét, hősiességéről számos visszaemlékezést közölt.

Egyetemi tanulmányait Budapesten kezdte, de a forradalom szovjet legázolása után menekülni kényszerült. A Cambridgei Egyetemre kapott ösztöndíjat és megkezdte doktorátusa előkészítését, amelynek témája a magyar népballada és mondavilág volt. A balladákról Ninon kitűnő előadásokat tartott Angliában, európai tanulmányi napokon, majd Amerikában is, és az ősi dallamokat illusztrációképpen maga énekelte el, kellemes énekhangján. A doktori értekezést könyvalakban jelentette meg 1967-ben a Cambridgei Egyetemi Könyvkiadó, Hungarian Classical Ballads and their Folklore címmel.

1963 és 1965 között Neményi Ninon Amerikában, a Kaliorniai Egyetem Berkeley-ben működő magyar nyelv- és irodalom tanszékének volt a vezetője, majd visszatért Cambridge-be és az 1326-ban alapított egyetemi Clare Kollégium munkatársa lett.

1978-ban a BBC Rádió magyarnyelvű adásának szerkesztőségéhez csatlakozott, itt voltunk évekig kollegák. Ninon heti rovata az angol élet. érdekességeiről szól. Londonról 2013-ban pompás könyve jelent meg a budapesti Kortárs Kiadónál, "Londonban, hej van számos utca...! " címmel városnéző sétákat ír le.

Férjhez ment Elliot Leader londoni atomfizikus professzorhoz és attól kezdve Ninon Leader néven jelentek meg az írásai. Két fiuk született, Imre matematika professzor lett, Darian pszichoanalitikus és író. Súlyos betegsége utolsó, végzetes szakaszában mellette voltak.

Napsugaras lénye mindig hiányozni fog.

