Rekordnézettséggel fut a Netflix új sorozata

A dél-koreai disztopikus sorozatban teljesen nincstelen versenyzők vesznek részt gyermekjátékokban azért, hogy a végén valaki nagy összeggel jusson ki jelenlegi helyzetéből - a dolog szépséghibája az, hogy a többieknek meg kell halniuk.

94 országban lett a sorozat a legnézettebb a Netflix kínálatában, ez az első olyan koreai tartalom, amely ezt a pozíciót tudta elérni az Egyesült Államokban a CNN cikke szerint.

A hatalmas számot annak ismeretében kell kezelni, hogy ezek a Netflix saját, belső adatai, amelyeket külső forrásból nem erősítenek meg, illetve azt is tudni kell, hogy a platform minden olyan nézőt beleszámol ebbe, aki legalább két percig nézte a sorozatot. Arra nézvést ugyanakkor biztosan bizonyíték a siker, hogy a streamingszolgáltatók közt egyre élesebb a harc és hogy a Netflix egyelőre meg tudja tartani vezető pozícióját ezen a téren.

A sorozat kapcsán kialakult hírverés a legjobb eszköz arra, hogy a platform új előfizetőket vonzzon, amihez hozzátesz az is, hogy

a sorozat remek kritikákat is kapott, a Rotten Tomatoeson 91 százalékos az értékelése.

Harminc különböző nyelven készítettek hozzá szinkront, illetve feliratot.

Sok más streamingelt sorozathoz hasonlóan a Nyerd meg az életed is popkulturális jelenséggé vált. A sorozat mémeket és halloweeni jelmezötleteket is generált, sikere jól mutatja, hogy a Netflix képes újra meg újra világsikert aratni. A platformnak jelenleg 209 millió előfizetője van, a vállalat azon dolgozik, hogy globális szinten elérje a közönséget. 2012-ben mutatták be első saját sorozatukat, négy év múlva pedig belevágtak a globális terjeszkedésbe is.

"Amikor 2015-ben elkezdtünk koreai sorozatokba és filmekbe befektetni, tudtuk, hogy világszínvonalú történeteket akarunk készíteni a K-tartalmak rajongói számára Ázsiában és világszerte. Ez a sorozat még a legmerészebb álmainkat is felülmúlta. Önbizalmat ad nekünk azzal kapcsolatban, hogy jó irányba halad a stratégiánk" - mondja a siker kapcsán Minjung Kim, a Netflix ázsiai és csendes-óceáni térségében tartalomért felelős alelnöke.

