Mácsai Pál: az Örkény Színházba csak védettségi igazolvánnyal lehet bemenni

Előadásaink látogatását a kötelezően előírtnál szigorúbb feltételhez kötjük. Előadásainkon védettségi igazolványt kérünk. Tizennyolc éven aluli nézőink is védettségi igazolvánnyal, vagy védett felnőtt felügyelete mellett látogathatják előadásainkat. Meggyőződésünk, hogy ez szolgálja legjobban mindannyiunk védelmét, így az oltatlanokét is, akik különösen kitettek egy esetleges fertőzésnek – áll az Örkény István Színház Facebook-oldalán. A döntést annak ellenére hozták meg, hogy a hatályos kormányrendelet szerint szánházba védettségi igazolvány nélkül lehet járni.

"Azt a döntést hoztuk, hogy kérjük a védettség igazolványt a színházlátogatáshoz, mert a virológus szakemberek tanácsa alapján az a véleményünk, hogy ez szolgálja a legjobban az oltottak és az oltatlanok védelmét. Ha az oltatlanok véletlenül bekapják ezt a vírust, akkor jelentősen többször és majdnem háromszor annyi ideig szórják maguk körül, mint az oltottak. Ez már elég ok arra, hogy kicsi zárt terekben tartózkodjunk attól, hogy esetleg tünetmentes, lappangó fertőzött jelen legyen. A másik oka pedig az, hogy ők maguk sokkal kitettebbek a fertőzésnek" – mondta az InfoRádióban Mácsai Pál.

A színház igazgatója szerint szerint

nincs kockázata a döntésnek,

szerinte már a vonatkozó kormányrendelet sem fogalmaz egyértelműen, ezért is voltak viták az értelmezésben. A színház döntése azonban ettől független.

"Ez semmiféle kockázattal nem jár, mert épp annyi embernek hozza meg a kedvét vagy a bátorságát, mint amennyinek esetleg elveszi a kedvét. Kellően indokolt ez a döntés. Mi mindig az éppen elérhető legnagyobb biztonságra törekedtünk, általában másfél nappal előbb zártunk be, mint más színházak, kicsivel előbb kértünk maszkot is. Mindig nagyon óvatosak voltunk, és ennek a konzekvens komolyan vételnek a következménye, hogy nálunk nem is volt koronavírusos a 104 dolgozóból csak kettő" – mondta a színi direktor.

Azt is elmondta, hogy eddig nem kaptak negatív visszajelzést, azoknak pedig, akik már jegyet váltottak, de nincs védettségi igazolványuk, visszaváltják a belépőjüket. Mint elárulta, eddig kevesen jelentkeztek, a több ezer jegyből kevesebb mint száz tulajdonosa igényelte vissza eddig a vételárat.

