Magyar Sajtófotó Pályázat: itt vannak a fődíjas fényképek

A két nagydíjast a 39. Magyar Sajtófotó Kiállítás díjátadóval egybekötött csütörtöki megnyitóján jelentették be. Az eseményen vehette át elismeréseit a Magyar Sajtófotó Pályázat többi díjazottja is, akinek nevét még áprilisban hozták nyilvánosságra.

Balogh Zoltán MÚOSZ Nagydíjjal jutalmazott sorozata, amely korábban már a Képriport kategória első díját is elnyerte, kilenc fotón ad bepillantást a koronavírus-járvány alatti, megváltozott életbe. Kovács Bea szabadfoglalkozású fotós Pillangólány című sorozata, amely a legjobb emberközpontú dokumentarista pályázati anyagért járó André Kertész-nagydíjat érdemelte ki, Mirandának, egy epidermolysis bullosa nevű ritka génbetegséggel született 12 éves lánynak és családjának a mindennapjait mutatja be. A sorozat elnyerte a Mindennapi élet (sorozat) kategória második díját is.

Az idei pályázat legjobb munkáit, köztük a két nagydíjas sorozat képeit rendhagyó módon szabadtéri kiállításon láthatja a közönség. A Magyar Újságírók Országos Szövetsége és a Capa Központ által rendezett tárlat augusztus 15-ig látható a Műcsarnok mellett, az Olof Palme sétány elején, majd Debrecenben, Gödöllőn és Békéscsabán is bemutatkozik.

A megnyitón Benkő Imre vehette át a Capa Központ által, a MÚOSZ Fotóriporterek Szakosztálya partnerségével alapított Fotóriporteri Életműdíjat. Az elismerést Kőrösi Orsolya, a Capa Központ igazgatója adta át, hangsúlyozva, hogy a kuratórium Benkő Imre életművét a hazai kortárs fotográfia egyik legfontosabb dokumentarista életművének tartja, az általa készített fotográfiák a magyar fotóművészet csúcsán helyezkednek el.

Bánkuti András, a MÚOSZ Fotoriporterek Szakosztályának elnöke megköszönte a kollégáknak, hogy egy ilyen nehéz év után is ennyi jó anyagot csináltak. Mint hozzátette, ezeknek a képeknek egy része biztos, hogy a történelemkönyvekbe is be fog kerülni. Beszámolt arról is, hogy már készülnek a 40. Magyar Sajtófotó Kiállításra, a tervek szerint a jubileum alkalmából a hagyományos tárlat mellett külön kiállításon mutatják be 39 év legjobb fotóit, emellett szeretnék online elérhetővé tenni az összes fotográfiát. Elmondta, hogy a hagyományok szerint idén is megjelent Az év fotói című album, amely a díjnyertes képeken kívül bő válogatást tartalmaz a pályázatra beküldött művekből.

A 39. Magyar Sajtófotó Pályázatra 296 fotográfus 2515 pályaművel, összesen 7237 képpel nevezett.

A nemzetközi zsűri tagja volt:

Szlukovényi Tamás, a Toronto/London székhelyű Archive of Modern Conflict kurátora, a Reuters volt globális fotó főszerkesztője (elnök)

Heidi Levine Izraelben élő amerikai szabadfoglalkozású fotóriporter, a Sipa Press francia fotóügynökség munkatársa

Stephane Arnaud, az AFP fotófőszerkesztője

Hannah Hess, az EPA tartalomfejlesztési igazgatója

Szigeti Tamás fotóriporter, szerkesztő, 2015 óta a Magyar Sajtófotó Kiállítás kurátora

A pályázat valamennyi képe megtalálható itt.

Nyitókép: MTI/Soós Lajos