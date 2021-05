Mélyszegénységből indult, rákkutató lett Orsós Zsuzsanna

A mélyszegénységből lett rákkutató Orsós Zsuzsanna: a biológus ma már a Pécsi Tudományegyetem adjunktusa. A biológus Németkéren, Tolna megyében mélyszegénységben nőtt fel, általános iskolásként nem is tűnt ki kortársai közül.

"Középiskolás voltam, akkor sem volt még külön ágyam. Amikor hazaértem a kollégiumból, akkor is a testvéremmel kellett aludnom, egy ágyban. Most már láttam egész mást és tudom, hogy az a szegénység, és ami most van szegénység, az ég és föld. Ma már az életkörülmények is kérdőjelesek, lehet-e egy otthont egyáltalán állandó lakhelynek tekinteni" – mondta el Orsós Zsuzsanna a Pécs Aktuálban.

A kutató szerint nem lehet egyenlő esélyekről beszélni akkor, ha valaki olyan körülmények közül érkezik, ahol nincsen vezetékes víz, áram vagy aszfaltozott út.

Pedig véleménye szerint az ilyen körülmények között élő gyerekekből is jó orvos, tanár vagy hegesztő lehetne potenciálisan, ha eljutnának oda, hogy legyen lehetőségük válogatni abban, milyen iskolába járjanak, milyen fakultációt vegyenek fel.

"Igazságtalan, hogy ezeknek a gyerekeknek nincs lehetőségük fejlődni" – mondja. A szociálisan hátrányos helyzetű, nem roma gyerekekre ugyanúgy igaz ez, mint roma társaikra.

A biológusnő rengeteget tanult édesanyjától: a sem írni, se olvasni nem tudó asszony megtanította lányának, hogyan oldja meg, hogy ne hagyja el magát, legyen erős nőként, a huszadik pofon után is fel tudjon állni.

Orsós Zsuzsanna az érettségi után öt évig laborasszisztensként dolgozott Pécsen, majd felvették a Szegedi Tudományegyetem biológuskarára, ahonnan egy év múlva átkerült a Pécsi Tudományegyetemre, ahol végül

2005-ben diplomát is szerzett biológusként, munka mellett.

Tizennégy-tizenöt évesen azonban a szegregátumokban élő gyerekeknek véleménye szerint nem ilyen karrieren jár az eszük: esetükben az a döntési kényszer áll fönn, hogy önálló kereset vagy az iskola közt kell választaniuk.

"Nincsenek olyan körülmények, amelyek megengednék azt, hogy ők gondtalanul tanulhassanak. Biztos vagyok abban, hogy a legnagyobb motivációt rontó tényező az, hogy nincs lehetőség a szülők számára még egy évig eltartani a gyereket, ha nem veszik fel iskolába. Egy cigány családban sajnos felmerül, hogy mi van, ha te nem dolgozol, ha nem kapom utánad a családi pótlékot, akkor hogy etesselek, hogy ruházzalak?" – mondta.

A gyerekek ezért iskola helyett a sokkal nagyobb anyagi haszonnal járó munkát választják. Orsós Zsuzsanna azt is elmondta: bár ő ma boldog feleség, anya,

a hét testvér közül az egyetlen, aki ilyen utat tudott bejárni,

ezért is érzi kötelességének, hogy felemelje a szavát a rossz helyzetben levő gyermekekért.

