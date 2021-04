Elhunyt az Operaház művésze

Busa Tamás 1955-ben született. Előzetes hangszeres tanulmányai (zongora, orgona, oboa) befejeztével, viszonylag későn kezdte el hivatásszerűen énekelni. Főiskolai tanulmányait 1990-ben Szegeden fejezte be - írja a Papageno.

A Szegedi Nemzeti Színház szólistája , majd 1997 óta a Magyar Állami Operaház magánénekese, aztán állandó vendége volt.

Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami Operaház főigazgatója az Origón megjelent írásban búcsúzott Busa Tamástól. A művésznek nyolc gyermeke volt.

"Busa Tamás nagy teherbírású, az egész országot folyamatosan körbejáró művész lett, aki akkor is vidéki énekes maradt, amikor már éppúgy tekinthette magát fővárosinak is. Nemigen lehetett évad, hogy a rendszeresen operát játszó öt nagyváros színlapjain ne tűnjön fel – úgy értem, mindén! –, ám 1997-től már rendes főszerepes baritonként kapta a budapesti kitűzéseket is mint állandó vendégművész."

Arról is ír, hogy 1997 és 2019 között 694 előadásban énekelt, 44 szerepben.