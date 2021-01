Stork Natasa: „Legutóbb az Auguszt cukrászdába kellett elszaladnom egy díjért”

Stork Natasát a kontinens tíz ígéretes színésztehetsége között mutatja be a European Film Promotion február végén, miután a magyar színésznőt beválasztották az idei Shooting Stars programba. A színésznő Horvát Lili Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre című filmjének főszerepében nyújtott alakításért már három nemzetközi filmfesztiválon is elnyerte a legjobb színésznő díját. Az InfoRádiónak adott interjúban eddigi sikerei mellett arról is beszélt, hogy nemrég fejezte be Szilágyi Fanni Veszélyes lehet a fagyi munkacímű filmjének forgatását, amelyben a főszereplő ikerpár mindkét tagját ő alakítja.

Nagyon jó lehetőség a vírushelyzet közepette, amikor csak streamelési lehetőségük van – mondta a színésznő a február végi Shooting Stars programról. Hozzátette, ez a Berlinalén szokott lenni, de most az online térben lesz, három-négy napig tart, virtuálisan találkozhat ügynökségekkel, producerekkel, szakmai kapcsolatokat alakíthat.

Úgy látja, az a rendezvény célja, hogy a színészek a saját országuk határain kívül is dolgozhassanak. És hiába a Shooting Starson korábban szereplő nagy nevek, Daniel Craig, Rachel Weisz, vagy éppen Oroszlán Szonja, Ónodi Eszter, Hámori Gabriella és Tenki Réka,

ő sosem táplál nagy reményeket, próbálja játékosan felfogni ezt az egészet.

Horváth Lili Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre című filmjét nevezte Magyarország az Oscar-díjra, ennek ő a főszereplője, a színésznő itt is hasonló stratégiát követ: „Persze bizakodom, de ilyenkor mindig arra próbálom magam felkészíteni, hogy adott esetben nem lesz siker, és akkor jólesik, ha van. Ennek a filmnek a kapcsán nagyon sok siker jött már be, valahogy abban bízom, hogy ezeket nem kell várni, hanem adódnak, ha itt van az idejük.” Stork Natasa színművésznő Fotók: MTI/Cseke Csilla

Megtisztelőnek tartja, hogy őket nevezték, örülne már annak is, ha a legjobb tízbe bekerülne a film, de nincsenek elvárásai. Erős a mezőny, rekordszámú filmet jelöltek az idén – mondta Stork Natasa.

Az elmúlt két hónapban két újabb nemzetközi filmfesztiválon kapta meg a legjobb színésznőnek járó díjat az alakításáért. Azt mondta, azzal, hogy ezek az események online történnek, nehezen befogadható az egész.

„Legutóbb az Auguszt cukrászdába kellett elszaladnom egy díjért, mert oda küldték,

egész abszurd helyzeteket eredményez ez. Nem tudom, mi történt volna, ha tényleg részt lehet venni ezeken a fesztiválokon” – mondta. Viszont a vírushelyzetet könnyebb így megélnie, mert mindig van egy kis öröme.

Az ősszel fejeződött be a Veszélyes lehet a fagyi forgatása. Az utómunkák folynak, februárban fog bekapcsolódni az utószinkronba. Szerette ezt a munkát, és nagyon megbízik Szilágyi Fanniban, a film rendezőjében. Korábban dolgoztak együtt A csatárnő bal lába életveszélyes című kisfilmben, és ahogy fogalmazott, az nagy egymásra találás volt a rendezőnővel.

A színésznő új filmje történetéről elmondta, hogy két ikerlányról szól, mindketten túlmisztifikálják magukban a másik személyiségét, emiatt féltékenyek és frusztráltak lesznek, és rosszul élik meg a saját létezésüket. Különböző személyiségek, de szorongók és zárkózottak, arról szól a film, hogyan oldódik fel ez a problémakör. Mindkét figurát ő alakítja, az volt a legnehezebb számára, hogy ami hasonló az ikerpárban, azt hogyan játssza el. Stork Natasa színművésznő a budapesti New York Kávéházban

Színházban jelenleg nem próbál, karácsony előtt egy nemzetközi projektben vett részt, egy iráni rendező ötlete volt, hogy csináljanak olyan előadást, amelyikben a világ különböző pontjain színészek ülnek a számítógépeik előtt, és különböző szituációkba kerülnek.

Ebből hat előadás készült, és lehet, hogy lesz folytatása – árulta el. A közös nyelv az angol volt, de mivel a férjét alakító színész csak perzsául beszél, pár dolgot meg kellett tanulnia perzsául. Stork Natasa a budapesti New York Palace szálloda egyik teraszán

Februárban újra forgatni kezd, Lengyel Balázs rendező filmjében játszik állatorvost Polgár Csaba partnereként.

„Nem a film hosszán múlik, hogy egy alakítás sikeres-e, hanem a történeten, és azon, hogy a rendezővel jó legyen az összhang – mondta Stork Natasa. – Szilágyi Fanni kisfilmjében rögtön lehetett érezni, hogy működni fog, máskor pedig hiába nagyjátékfilm, nem bontakozik ki úgy a karakter.”

Nyitókép: MTI/Cseke Csilla