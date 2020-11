Sorra nyeri a nemzetközi díjakat Horvát Lili filmje

"Nagyon jó érzés és teljesen szürreális, hogy mindez éppen a vírushelyzet kellős közepén történik. Sehol nem lehetünk ott, videón küldünk köszönőbeszédeket, videokonferenciákon veszünk részt a díjátadókon" – mondta el Stork Natasa, Horvát Lili Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre című filmjének főszereplője az InfoRádiónak annak kapcsán, hogy a film sorra nyeri a nemzetközi díjakat. Storkot egy hónapja Antalyában választották legjobb színésznőnek.

"Nem tudom, milyen lehet megélni, amikor valaki körbeutazza a filmjével a világot, de így sem panaszkodhatok"

– tette hozzá.

Stork Natasa szerepvágyairól elmondta: korábban szívesen játszott volna színésznőt is a vásznon, de ez most egy színházi előadásban, A nagy kapitulációban megvalósulhatott. Igaz, a november 15-i bemutató a jelenlegi helyzetben elmarad – a bizonytalan időszakról a színésznő elmondta, furcsa érzés egyébként is pandémia idején színházban játszani.

"Általában lehet érezni a közönséget, mint egy nagy szörnyeteget, amely együtt él az előadással. Amikor foghíjassá kezdett válni a nézőtér, meg is változott a dinamika a színészek és a nézők közt" – mondta, hozzátéve: a Felkészülés.... velencei premierén is üres volt már minden második szék, ami individuálisabbá tette a moziélményt számára.

A filmnek több fesztiválra van még meghívása, így

könnyen lehet, hogy folytatódik a sikerszéria,

melynek további állomása volt a Chicagói Nemzetközi Filmfesztivál fődíja.

Horvát Lilinek, a rendezőnek ez a második filmje, ennek kapcsán elmondta: nehéz alkotóként megmondani, mi a siker titka, mert minden egymondatos összefoglaló leegyszerűsítés.

"Ez a film az agyat és a szívet egyszerre dolgoztatja meg, ez hozzájárulhat a sikerhez – fogalmazta meg a rendező. – A néző azonosulni tud a Stork Natasa által játszott szereplővel, de aztán a hetedik percben történik egy olyan fordulat is, amely reményeim szerint a film végéig izgalomban tartja a nézőt azzal kapcsolatban, hogy vajon mi is történhet köztük."

Nyitókép: NACHO GALLEGO