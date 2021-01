Az év első hét végéjén a Wonder Woman 1984 nyert az észak-amerikai mozik jegypénztárainál. A szuperhősfilm, amelyet egyszerre mutatott be a Warner streamingszolgáltatója, az HBO Max és a nyitva tartó filmszínházak, még nem hozta meg vissza a gyártási és forgalmazási költségét. A bemutató mégis sikeresnek mondható, elsősorban azért, mert a többszöri halasztás után a közönség elé kerülhetett a film – mondta az InfoRádiónak Varga Mátyás filmkritikus.

A Warner a szuperhősfilm online bemutatójával azt kockáztatja, hogy a költséges szuperprodukció hamarjában, jó minőségben az illegális letöltő oldalakon is megjelenik, mégis muszáj volt vállalnia ezt a kockázatot, hiszen ezekkel a blockbusterekkel kívánja megerősíteni a streaming csatornáját a Netflixszel és a Disney-vel szemben – tette hozzá a Kritizátor nevű honlap szerkesztője.

„A Netflix nagyon erőszakosan nyomul és továbbra is piacvezető, de kezdenek megjelenni az egyéb szolgáltatások, mint a Disney+, az Apple TV+, valamint a Warner az HBO Maxszel, ami idén már meg fog jelenni a közép-európai térségben is" - mondta Varga Mátyás.

Megjegyete, utóbbi esetében nagy felháborodást keltett, miszerint több blockbustert is itt mutatnának be, hasonlóképp, mint a Wonder Womant, egyszerre a mozibemutatókkal. Így a Dűnét, az új Öngyilkos osztagot, valamint a Matrix legújabb epizódját, hogy még több előfizetőjük legyen.

2020-ban fordult elő először, hogy

Kína megelőzte Észak-Amerikát a mozis piacok versenyében,

a távol-keleti országban a moziba járók tavaly 2,7 milliárd dolláros bevételt generáltak. Valamint szintén először történt meg, hogy egy kínai film – a The Eight Hundred című második világháborús filmeposz – lett az első a világ jegyárbevételi toplistáján. A világjárvány a globális filmiparra nagy csapást mért.

A Comscore iparági elemzőcég becslése alapján

az észak-amerikai mozis jegyárbevétel 40 éve nem volt olyan alacsony, mint tavaly.

Míg 2019-ben globálisan 42,5 milliárd dollár volt a jegybevétel a mozikban, addig 2020-ban mindössze 12 milliárd dollár. Varga Mátyás szerint semmiképp sem áldozott le a moziknak, a járvány visszavonulásával újra igénybe veszik majd a nézők ezt a több mint százéves szolgáltatást.

Ahogyan nem tűnt el sem a tévék, CD-k és DVD-k, sem a torrentoldalak megjelenésével. Vagyis minidg lesz érdeklődő a mozikra a közösségi élmény és a minőség miatt, amit nem tud semmilyen otthoni technika helyettesíteni, tette hozzá.

A filmkritikus úgy látja, legkésőbb az évtized közepére állhat helyre a gyártási, forgalmazói rendszer és mozilátogatási szokások.

Nyitókép: Warner/YouTube