A Netflixnek megtetszett Ferenc pápa egyik könyve - sőt!

Négyrészes dokumentumfilm-sorozatot rendelt a Netflix Ferenc pápa Sharing the Wisdom of the Time című könyve alapján.

A sorozatot a Stand by Me Productions készíti és 2021-ben a streamingszolgáltató forgalmazza majd világszerte - jelentette be a Loyola Press kiadó szerdán.

A Sharing the Wisdom of the Time több mint harminc országból származó idős emberek történeteit gyűjtötte össze. A történeteken keresztül megosztották mindazt a bölcsességet, amit élettapasztalataikból leszűrtek. Ferenc pápa a fejezetekhez hozzáfűzte egy-egy saját történetét, és hozzá is szólt mások történeteihez.

A könyv Ferenc pápa kezdeményezése nyomán született, aki a fiatal nemzedékeket a bölcsességet és a történelmi emlékezetet őrző idősebb korosztály elismerésére kérte.

A dokumentumfilm-sorozatban a könyvben szereplő idősek mesélnek az országukban élő, harminc évesnél fiatalabb, tehetséges filmesek kamerája előtt. A sorozatban Ferenc pápa is megszólal és kifejti véleményét.

A könyvet az Egyesült Államokban a Loyola Press adta ki először 2018-ban.

A szentatya egyébként épp csütörtökön ünnepelte 84. születésnapját.

