Kovács Patrícia: Nagyon nehéz most színésznek lenni

"Nagyon nehéz most. Minden ceruzával van csak beírva. Az este megtudtam egy kollégámról, hogy koronavírusos, ez érint három színházat, nekem elmarad egy darabom. Októberben lett volna 22 előadásom és kilencet tartottunk meg" – mondta Kovács Patrícia az InfoRádiónak adott interjúban. Mint fogalmazott, arra biztatja a nézőket, hogy

menjenek színházba, maszkban vannak végig, lázméréssel szűrik a vendégeket, de természetesen megérti, hogy van, aki fél.

A színésznőt az nem zavarja, hogy maszkos emberek ülnek a foghíjas nézőtéren, inkább az, hogy a koronavírus-járvány előtt készült darabokat át kellett alakítani, mert nem lehet például egymáshoz érni, csókolózni, közelről kiabálni.

"És ez rossz! Vannak darabok, amelyek sérülnek is.

A Belvárosi Színházban játszom A kaktusz virágában, ott van egy nagy csók a végén, a partnerem megkérdezni, hogy megcsókolhat-e, én azt felelem, hogy igen, mire azt kell mondani, hogy amint meglesz a vakcina… A nézők persze nevetnek, megengedjük magunknak ezt a kiszólást, de nem tudnám jóérzéssel megcsinálni a jelenetet" – mondta Kovács Patrícia.

A másik lehetőség az online színház, ahol most egy új projekt háziasszonya lesz, noha bevallotta, nem szereti a színházi felvételeket, a tavaszi karantén alatt megosztott a színházi előadásokról is azt érezte, hogy nem fogyasztható. Most november közepétől viszont indul a színház tv, minden csütörtökön másik színházból lesz közvetítés

"Én leszek a háziasszonya, én fogadom majd a nézőket, a szünetben hátrajön velem a kamera, megmutatom, milyen hátulról egy színház, egy fodrásztár, egy gyors öltözés, és a végén is bejelentkezem. Remélhetőleg minél több színház fog csatlakozni, mert így sok olyan ember juthat színházi élményhez, aki egyébként sem jönne el hozzánk" – mondta a színésznő.

