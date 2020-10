Baán László: ez nem egyszerűen az én munkámról szól

Baán László szavai szerint az Olaszország Csillagrendjének parancsnoki fokozata kitüntetés nem egyszerűen az ő, hanem az intézménynek az elmúlt másfél évtizedes munkájáról szól. Ugyanakkor ahhoz a tevékenységhez, amit a Szépművészeti Múzeum elvégzett, nagyon egyéb támogatói szövetségre is szükség volt, nemcsak az intézmény falain belül, hanem kívül is.

Ennek keretében pedig „fantasztikus” kiállítások valósultak meg az itáliai művészetről, Botticellitől Michelangelóig, vagy épp Caravaggiótól Canalettóig, amely rendkívül átfogó képet adtak az olasz reneszánsz és barokk időszakról – emlékeztetett a főigazgató az InfoRádiónak. Mindemellett a Szépművészeti és a Nemzeti Galéria is megjelent jelentős kiállításokkal itáliai kulturális metropoliszokban. Vagyis

az utóbbi évek intenzív kapcsolatát ismerte el az olasz állam „ezzel a nagyon megtisztelő” elismeréssel

– fogalmazot Baán László.

A főigazgató a kitüntetést fontos mérföldkőnek nevezte a két ország kulturális kapcsolatában, amire hosszú távon is lehet építkezni, a Szépművészeti Múzeum pedig ennek a továbbiakban is helyszínéül szolgálhat. Megjegyezte, akkor válik élővé egy gyűjteményi anyag, ha abból minél többet, minél izgalmasabb kiállítási kontextusban láthatnak az érdeklődők, amire a múzeum az elmúlt évtizedekben, de a következő években is törekszik.

Baán László végezetül arra is kitért, ahogyan az olasz turisták körében nagy népszerűségnek örvend a Szépművészeti, úgy a magyar utazók is előszeretettel keresik föl Olaszországot a kultúra miatt. Itália ugyanis az európai kultúrának a bölcsője, egy olyan fellegvár, amely megkerülhetetlen ebből a szempontból. Úgy véli, Olaszország – metaforikus értelemben – mindenkit szerelemben ejt hosszú időre, amikor rácsodálkozik kulturális gazdagságára.

Nyitókép: MTI/Szesztay Csanád/Szépművészeti Múzeum