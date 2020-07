Újabb helyen hódít a Star Wars

December óta rogyott térdre a világ Baby Yoda előtt, aki a legcukibb figurája a Star Wars-univerzumnak, és akit a Mandalorianból ismerhetett meg a nagyvilág.

A szórakoztatóiparnak fontos bevételi forrása a merchandising, azaz az egyéb kereskedelmi bevételek, úgymint a bögrék, sálak, kitűzők, társasjátékok, matricagyűjtő albumok, plüssök, pólók értékesítése. Csak a fantázia szab határt annak, hogy hány bőrt lehet lehúzni egy filmes karakterről.

Most Baby Yoda az amerikai General Mills egyik gabonapelyhén ajánlja a terméket, ezzel is őrületbe hozva több millió gyereket és anyukát a földön. A Twitter- és Instagram-reakciók alapján már most komoly készlethiánnyal lehet számolni – írja a hirado.hu.

