Van már megoldás a szinkronszínészek távmunkájára is

Megoldható, hogy egyes szinkronmunkák személyes kapcsolat nélkül is jó minőségben elvégezhetőek legyenek, igaz, a megoldás elsősorban a dokumentumfilmek hangalámondásaihoz használható - derül ki az Origo cikkéből. Bor Zoltán, a Direct Dub Studios alapító-ügyvezetője portálnak elmondta: a napokban készültek el a módszertannal, illetve üzemelték be a működtetéshez szükséges technológiát. Szavai szerint van olyan színész partnerük, akinek ehhez már meg van az otthoni apparátusa, mások egy minimális – akár pár tízezer, de maximum százezer forintos – beruházással be tudnak kapcsolódni a hangfelvételekbe.

A szereposztás továbbra is a rendező feladata, az utómunkákat pedig professzionális hangstúdióban végzik. Az így készülő anyagok minősége megfelel a tévécsatornák követelményeinek. A játékfilmek esetében azonban nincs lehetőség hasonló megoldásra.

Bor Zoltán szerint csaknem kétszáz színésszel vették már fel a kapcsolatot, akik számára munkalehetőséget biztosíthat az on-line szinkrontechnológia.

Az elkészült módszert, leírást – amelynek mellékletében lépésről lépésre beszámolnak a technikai teendőkről is - mindazok letölthetik a Direct Dub Studios internetes oldaláról, akik szeretnének csatlakozni a felkínált munkalehetőséghez. Az alámondásokat segítő szoftver két hónapig ingyenesen használható.

A cég szeretné a hangalámondásos csatornával rendelkező megrendelőit is meggyőzni,hogy az ajánlott technológia az ő szempontjukból is megfelelő megoldás.Bor Zoltán elmondta, hogy partnereik többsége nyitottnak mutatkozik a lehetőségre.

Nyitókép: wikipedia