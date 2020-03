A világon a legtöbb közlekedési balesetnek az oka egyre inkább a mobilozás – gyalogosan, kerékpározás és természetesen elsősorban gépkocsivezetés közben. Erről rengeteg adat rendelkezésre is áll – jegyezte meg az InfoRádióban Nógrádi Gábor, példaként említve, hogy 2019-ben a gyalogos balesetek száma gyalogátkelőn 269 volt, ebből halálos 39. Idén, másfél hónap alatt pedig 9 halálos kimenetelű, ebből 6 volt a mobilozás miatt.

Az író elmondása szerint a Hova nézel, Papa? Vigyázz a mobillal, hogy sose érjen baj! című könyv elsősorban gyerekeknek szól, ugyanakkor nagyon sok olyan mondat, utalás és tréfa van benne, amely az idősebb korosztályokat is érinti, sőt, egy-két megjegyezést valószínűleg csak felnőttek érthetnek igazán. Tehát a családi mozi analógiája alapján ez egy családi tanácsadó regénynek tekinthető. Annál is inkább, mert Nógrádi Gábor a saját családjáról ír a könyvben, főszereplőjét pedig ő maga testesíti meg. De feltűnnek benne unokái, unokahúga, a fia, valamint a menye is.

A könyv mintegy 10 ezer példányban jelent meg nyomtatásban, ebből 8 ezret az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság osztott ki iskolákban, és a fennmaradó kétezer könyvesboltokba került. Az idén bekövetkezett riasztóan sok baleset miatt Nógrádi Gábor úgy döntött, hogy ingyenesen elérhetővé teszi a művét az interneten PFD-formátumban, letölthető egészen március 15-ig innen: Hová nézel, Papa?

