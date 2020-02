Izgalmasan alakulhat a televíziózás jövője

Sok korábbi jóslattal ellentétben nem ért véget a televíziózás kora, csak a közvetítő közeg változik. A lineáris tévézés mellett egyre nagyobb szerepet kapnak más médiumok, például az on-demand szolgáltatások vagy az interneten elérhető online tartalom – hangzott el a Telekom innovációs rendezvénysorozata, a Most Fórum idei első rendezvényén.

Szvetelszky Zsuzsa szociálpszichológus szerint ráadásul a közhiedelemmel ellentétben egyáltalán nem csökken a nézők száma.

„Sokfélébb a társadalom, sokkal többféle médiaterméket el lehet adni”

- tette hozzá.

A televíziózás évtizedekig hatott az emberekre, hiszen olyan dolgokkal foglalkozott, mint a harc, boldogság, vereség, vagyis a mindenkit érdeklő és érintő témák álltak a középpontban, napjainkban azonban ez a hatás kétirányú, a fogyasztók is befolyásolják a tartalmat – vélekedett Hámori Barbara producer.

A lineáris tartalmakról is azonnal véleményt mond a közönség a program közösségi profilján, így

valós időben kiderül, hogy minek milyen hatása van a fogyasztókra, mi sikerült jól, és mi nem.

És így finomhangolni lehet a tartalmat, vagy akár egy sorozatban a kedvelt mellékszereplőből főszereplőt lehet csinálni.

Varga Attila, azaz Sixx újságíró a platformok különbözőségéről beszélve elmondta: más a YouTube, amely ha az első tíz másodperc alatt nem fogja meg a nézőt, akkor nem működik.

Rajki Annamária, a Magyar Telekom TV és entertainment területének vezetője szerint a szolgáltatók számra is kihívásokat jelent a médiafogyasztási szokások változása. Egyszerre kell választási lehetőséget kínálni a nézőnek, de úgy, hogy ne kerüljön kakofon helyzetbe – vélekedett.

A Fórumon sok más mellett szó volt arról is, a jövő akár adott tartalmon belül is választási lehetőséget kínál majd. Például sportközvetítéseknél hamarosan akár a néző is kiválaszthatja, melyik kameraállásból követné nyomon az eseményt. A vendégek szerint azonban kérdéses, hogy a nézők tömegeinél valóban van-e igény ilyen mértékű tartalom személyre szabásra.

Nyitókép: Magyar Telekom