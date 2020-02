Elképesztő kincsre bukkantak egy budapesti múzeumban

Egy eddig ismeretlen, látványos tapéta került elő az Iparművészeti Múzeum egykori igazgatói lakrészének folyosóján; a múzeum Üllői úti főépületéből való kiköltözés utolsó szakaszában a beépített műtárgyak szakszerű leválasztását végezik el a szakértők.

Cselovszki Zoltán, az Iparművészeti Múzeum megbízott főigazgatója beszél az alsórákosi kastély mennyezetéről készült gipszmásolatokról a múzeumban tartott sajtóbejáráson. MTI/Illyés Tibor

Az egykori igazgatói folyosót díszítő faburkolat eltávolításakor előkerült tapéta feltárása, hátterének a kutatása jelenleg még folyamatban van. Az Iparművészeti Múzeum Üllői úti főépülete a tervezett átfogó rekonstrukció miatt 2017-ben zárt be. Az épületet mára teljesen kiürítették, a műtárgyakat elszállították, a beépített műtárgyak bontása van még folyamatban - hangsúlyozta Cselovszki Zoltán, a múzeum megbízott főigazgatója a pénteki sajtóbejáráson.

Mint mondta,

bárhol nyúlnak hozzá az épülethez, a beépített műtárgyak mögött újabbak kerülnek elő.

Így került elő egy eddig ismeretlen fali burkolat akkor, amikor az egykori igazgatói lakrész folyosójának falát díszítő Pávakert-tapétát választották le.

A Pávakert-tapéta mintáját Walter Crane, a századforduló neves angol művésze tervezte 1889-ben és ugyanabban az évben tervével aranyérmet nyert a párizsi világkiállításon. Szabó Tamás Sándor restaurátorművész elmondta, hogy az egykori igazgatói lakrész falára Radisics Jenő igazgató idejében (1896-1917) felragasztott Pávakert-műtárgytapéta leválasztását az alkotás védelme érdekében a fal egy részével együtt távolítják el.

Az alsórákosi kastély mennyezetéről készült gipszmásolatok az Iparművészeti Múzeumban. MTI/Illyés Tibor

Rizmajer Róbert kőszobrász restaurátor arról beszélt, hogy a lebontást követően kalodákba helyezik a tapéta elemeit a biztonságos szállítás érdekében.

Darabos Edit, a múzeum főrestaurátora elmondta, hogy

a Pávakert-tapéta alatt a szakemberek számára is eddig ismeretlen, feltehetően ugyancsak Walter Crane által tervezett fali burkolat került elő.

Az angol művész számos tapétatervet készített, 1900-ban önálló kiállításon mutatkozott be Budapesten, az Iparművészeti Múzeum gyűjteményébe inkább a könyvillusztrációi kerültek - emelte ki. Elmondta azt is, hogy a nemrég előkerült fali burkolat csaknem azonos korú lehet a Pávakert-tapétával, de attól kivitelezésében és technikájában is különbözik. Pillangók is láthatók rajta, gépi kivitelezéssel készült, historizáló stílusban, de további kutatásokra van még szükség - hangsúlyozta a főrestaurátor.

