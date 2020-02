Bereményi Géza: a könnyebbik életet választottam, és a nehezebb karriert

Jövő héten múlva jelenik meg Bereményi Géza új, önéletrajzi regénye, amelyben születésétől 18 éves koráig meséli el élete legfontosabb eseményeit. A szerző az InfoRádió Aréna című műsorában úgy fogalmazott, meg akarta találni élete első emlékképét.

„Hirtelen eszembe jutott a legelső emlékképe az életemnek. Miután azt leírtam, már nagyon simán ment. Valahogy azzal kezdtem, hogy először egyedül voltam a világon, aztán fölém hajolt valaki – fogalmazott az író. – Kiderítettem a későbbiekben, hogy ki volt az, a nagyanyám, aki tisztába tett. Miután ketten lettünk a világon, »elkaptam a fonalat«, és a harmadik személyt is leírtam, akit még megismertem, majd két helyszínt… elindultam tulajdonképpen a faltól.”

Élete néhány mozzanata már filmvásznon is megjelent, a könyv azonban másképpen közelíti meg a gyermekkori emlékeket – fogalmazott a szerző. „A műfajbeli különbség nagyon számít. Bár az Eldorádóban életem valódi szereplőit mutattam be, miután film volt, egy nagyon tág környezetbe engedett bepillantást, az egész korszakot ábrázolta.

Tehát nem volt elég hű a valósághoz, mint a most megjelenő emlékiratom.”

Az önéletrajz ugyanakkor nem lehet tárgyilagos, tette hozzá Bereményi Géza, hiszen a benne élő emlékeket a magában lezajlott változásokkal egyetemben írja le. „Benne vagyok, ezáltal nem annyira objektív.”

A könyv címe Magyar Copperfiled lesz. „Az vagyok.

Copperfield Dávid életútját követem nagyjából, csak magyarban.

A magyarországi változatát egy gyereknek, aki csodálkozva fedezi fel a felnőttek világát. Illetve, Copperfield Dávid inkább csodálkozott, mint én” – fogalmazott.

Bereményi Géza elmondta: a február 20-án megjelenő könyv folytatása a 18 és 25 éves kor közötti időszak lesz, mert utána már nyilvánosság előtt zajlott az élete, kezdődött a társadalmi pályafutása, a munkával eltöltött idő.

A műsorban az is elhangzott, bár több foglalkozása is van, Bereményi Géza elsősorban írónak tartja magát: „ezzel kezdtem és ezzel is szeretném befejezni” – emelte ki az InfoRádió Aréna című műsorában. Úgy véli, az élete nem az ország-világ előtt zajlott, hiába is ez a látszat,

a most megjelenő önéletrajzi könyvével azonban a nyilvánosság elé tárja élete „féltett titkait”.

Sok mindent maga mögött tudhat, dalokat, színdarabokat és még filmforgatókönyveket is írt, utóbbiak közül néhányat rendezett is, mégsem érezte soha, hogy szétforgácsolódna írói energiái, hiszen egyik „brancsba” se sorolja magát, nem akart azokban karriert csinálni, csupán „felpróbálta azokat, mint egy manöken”. Reményei szerint – amit majd az olvasók is igazolhatnak –, az írás állt neki a legjobban, hiába a legzajosabb sikereket a filmezésben érte el.

Saját bevallása szerint, bár eleinte zavarta, hogy dalai kapcsán elsőként mindenkinek Cseh Tamás jutott az eszébe, azonban ezen réges-régen túl van már. Kezdetben, amikor még csak 7-8 daluk volt, úgy hitte, azok csak szűkebb baráti társaságokban, hobbiszerűen fognak felcsendülni, de aztán Cseh Tamást „elragadta a karrier”, ki akart lépni a nyilvánosság elé, és mit azt az idő igazolta, teljesen igaza is lett. „Eleinte zavart, de aztán láttam, hogy milyen hatással van Tamásra a siker. Akkor már nem bántam, hogy én ezt megúsztam, mert úgy éreztem, lefoglalja az egész életét” – fogalmazott Bereményi Géza.

InfoRádió - Aréna – Bereményi Géza (1. rész)

InfoRádió - Aréna – Bereményi Géza (2. rész)

Nyitókép: MTI Fotó: Czimbal Gyula