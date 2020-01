Íróját a Harry Potter szerzőjéhez hasonlítva lelkesedik az Abigélért a New York Times

A múlt héten jelent meg Szabó Magda regény angol fordítása, amelyet a kiadó Jane Austen és J.K.Rowling műveihez hasonlít - írja a Fidelio.

Varázslatos szobor védi a diákokat a náciktól Szabó Magda regényében. Ezzel a kicsit messziről indító címmel harangozta be a lap, hogy immár angolul is elérhető az Abigél, Szabó Magda Magyarországon legnagyobb népszerűségnek örvendő könyve. A fordítás 2020. január 20-án jelent meg és az a Len Rix készítette, aki 2005-ben Szabó Magda Az ajtó című írásának brit kiadásán is dolgozott, de Szerb Antal életművét is ő ültette át angolra.

"Az először 1970-ben megjelent Abigél Szabó legnépszerűbb könyve hazájában, Magyarországon, ahol tévésorozat és musical is készült belőle" - írja a NYT szerzője. "Közkedveltebb még az 1987-ben megjelent Az ajtónál is, ami a szerző külföldön legismertebb alkotása.

Szabó Magda őszinte, párbeszédes prózáját háttérbe szorítja a kanyargós cselekmény. A regény hosszú oldalakon keresztül tartogatja a titkait, ennek a bűvészmutatványnak az eredménye pedig egy feszes, izgalmas cselekmény - áll az ajánlóban.