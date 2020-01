Múzeumi költözés: megszólalt az Emmi is

Sajtóértesülések szerint a kormány végleges döntést hozott a Magyar Természettudományi Múzeum Debrecenbe költöztetéséről. A kérdésről úgynevezett 2-es típusú - vagyis 2000-es sorszámú - határozatot hozott a kormány, az ilyet nem kell megjelentetni a Magyar Közlönyben, így nem kap nagyobb nyilvánosságot – írta az Index.

A határozatban az értesülések szerint az szerepel, hogy idén év végéig ki kell költöznie a múzeumnak egy ideiglenes helyre, majd tíz éven belül Debrecenbe kell érkeznie. Már megvan a leendő múzeumnak majd otthont adó telek, de azt először meg kell vásárolnia az államnak Debrecentől. Jelenleg

semmilyen épület nem áll rendelkezésre a leendő helyen,

tehát a végleges költözés előtt még fel is kell építeni az új múzeumot. A Ludovika épületét azonban ki kell üríteni ez év végére. Az, hogy ezek után a kutatási anyag és a múzeumi programok elérhetőek lesznek-e, vagy akár egy évtizedig is szünetel majd ez a szolgáltatás, erről nincs hír.

Vizsgálták a költözést

A költözéssel kapcsolatban az Emberi Erőforrások Minisztériuma közleményt küldött az InfoRádió megkeresésére. Ebben nem erősítik meg, hogy az intézmény biztosan Debrecenbe költözik, de jelenlegi épületét el kell hagynia az év végéig.

Mint írják, a kormány korábban vizsgálta, hogy az országos közgyűjtemények vidéki szerepvállalását hogyan erősítse, így

a Magyar Természettudományi Múzeum debreceni elhelyezésének lehetősége is felmerült.

A múzeum két évszázada vár önálló épületre, egységes, közös és végleges elhelyezésre, amelyben társadalmi szerepvállalása, a nagyközönség kiszolgálása kiteljesedhet és a 21. századi múzeumi funkciók megvalósulhatnak. Az intézmény jelenleg Budapest három pontján működik, szétszabdalt szakmai működési és üzemeltetési funkciókkal, elszakítva a látogatókat a múzeumi szakmai munkától és a gyűjtemények nagy részétől – írják.

„Figyelemmel az ügy fontosságára, minden lehetséges opciót meg kell vizsgálni annak érdekében, hogy a múzeum rendkívül gazdag gyűjteménye megfelelő helyre kerüljön, a működése folyamatos lehessen, továbbá a kollégák munkavégzéséhez szükséges feltételek biztosítása is fontos szempont, különös tekintettel a meglévő, kiemelkedő szakmai kapcsolataikra és együttműködéseikre mind hazai, mind nemzetközi viszonylatban. A múzeum több mint 10 milliós gyűjteményére, melynek szakszerű becsomagolása, szállítása, majd az állományvédelmi előírásoknak megfelelő körülmények között történő biztonságos elhelyezése elengedhetetlen” - közölték.

A tárca emlékeztet arra, hogy a korábbi kormánydöntésnek megfelelően a Ludovika Campus beruházás részeként a Nemzeti Közszolgálati Egyetem a Magyar Természettudományi Múzeum jelenleg használt épületrészébe költözik 2020. december 31-ig, a változás múzeum gyűjteményének egy részét is érinti.

Károsodástól tartanak

Korábban Podani János, az ELTE biológus egyetemi tanára, az MTA rendes tagja nyilatkozott az InfoRádiónak arról, hogy nagyon sérülékeny a múzeumban őrzött anyag, a mozgatása vagy nem megfelelő tárolása nagy veszteségeket okozhat.

"Kétszáz évnyi történet van a múzeum mögött, ennyi idő alatt gyűlt ott össze 11 millió tételnyi növény, állatpreparátum, őslények, ősállatok fosszíliái, kőzetek, ásványok, és van egy embertani tár is. Ennek anyaga

nem bírna el egy olyan távolságú költöztetést, amit a Budapest-Debrecen távolság jelent. Elkerülhetetlen egy 10-15 százalékos károsodás."

Podani János példaként elmondta, üvegfedeles fiókban található rovarpreparátumokról is szó van, több millió herbáriumi lap is van, amik akár 100-150 éves növényi preparátumokat is tartalmaznak, vagyis rendkívül érzékenyek, a becsomagolás, szállítás, kicsomagolás szerinte lehetetlen, és ez szakmai kérdés.

Tavaly készült egy belső dolgozói felmérés a múzeumban, amely szerint

a dolgozók 87 százaléka kilépne az intézményből a költözés pillanatában,

99 százalék szerint szakmai károkat okozna a költözés minden területen, így a muzeológia, a kutatás és a köznevelés területén is; 96 százalék szerint a múzeum nem működhet tovább tapasztalatlan kurátorokkal. Ez utóbbi állítást Podani János is megerősítette:

"Nem egy rövid, egy-két éves folyamat eredménye, hogy egy város kinevel szakembereket. Most megvannak a szakavatott, jelentős nemzetközi nemzetközi kapcsolatokkal, kutatói múlttal rendelkező szakemberek."

Budapest kompromisszumra törekszik

Mind főpolgármesterként, mind volt debreceni diákként tragikusan rossz döntésnek tartja a Magyar Természettudományi Múzeum Debrecenbe költöztetését – nyilatkozta a Népszava kérdésére Karácsony Gergely főpolgármester, aki szerint az egész gyűjtemény átköltöztetése irtózatosan sok pénzbe kerül. A főpolgármester jelezte, hogy azonnal tárgyalásokat kezdeményeznek a kormány képviselőivel a múzeum más budapesti helyszínen való elhelyezéséről. A fővárosi önkormányzat bármilyen kompromisszumra kész ebben a kérdésben.

Debrecen készen áll

Debrecen örömmel fogadja az új természettudományi múzeumot - közölte a hajdú-bihari megyeszékhely polgármestere. Papp László (Fidesz-KDNP) közleményében "Debrecen és a vidéki Magyarország nevében" visszautasította Karácsony Gergely budapesti főpolgármester állítását, miszerint "tragikus lenne a természettudományi múzeum Debrecenbe költöztetése".

"Bármilyen hihetetlen is a volt debreceni diák számára, a fővároson kívül is van élet, mint ahogy azt az ő példája is mutatja" - írta Papp László.

Debrecen a város jövőjét meghatározó lehetőségként tekint az új természettudományi múzeumra. Debrecen egyértelműen elkötelezett amellett, hogy a lehető legjobb feltételeket biztosítsa egy ilyen nagy jelentőségű fejlesztés megvalósításához.

Az előzetes egyeztetéseknek megfelelően úgy ítélik meg, hogy Debrecen ideális választás - jelezte Papp László hozzátéve: "tisztában vagyunk azzal, hogy a természettudományi múzeum nem kizárólag kiállítóhely, hanem olyan intézmény, ahol tudományos kutatások zajlanak".

A Debreceni Egyetem, a város oktatási rendszerének egészével együtt, biztosítani tudja a múzeum működéséhez szükséges szakemberek képzését. Teljes mértében támogatjuk a Magyar Természettudományi Múzeum és a Debreceni Egyetem között kialakítandó tudományos és oktatási együttműködést - tudatta a polgármester, hozzátéve: a természettudományi múzeum elhelyezésére olyan területeket vizsgálnak, amelyek állami tulajdonban vannak, "városon belüli elhelyezkedésük pedig minden szempontot figyelembe véve ideális".

Nyitókép: MTI/Komka Péter