Hatalmas vihart kavart és milliárdokat hozott Tutanhamon fáraó szobrának elárverezése

Tutanhamon fáraó 3000 éves bronzportréja - amelyet az árverés ellen tiltakozó egyiptomi hatóság szerint elloptak és kicsempésztek az országból - 4,7 millió fontért (1,7 milliárd forint) kelt el egy londoni aukción. Az egyiptomi külügyminiszter korábban azt mondta, az ifjú uralkodót ábrázoló műkincset valószínűleg az 1970-es években lopták el az ország egyik műemlék templomából - írta a BBC hírportálja.

#Tutankhamun statue took less than a minute to sell for £4 million at #christies #Christie’s pic.twitter.com/UH0YRek2dJ