Utazás, élmény, múzeum – mindenkinek lesz kedvére való

"Minden évben választunk egy mottót a Múzeumok Éjszakájához. Az idei évben ez a #Utazásélménymúzeum mottót kapta. A # arra utal, hogy a múzeumokban egy nagyon komoly digitalizációs munka indult el, amelyek sok esetben éppen a digitalizáció mentén, a műtárgyak digitális bemutatása mentén szervezte meg a programját" – fogalmazott Kassai Hajnalka, aki hozzátette, idén támogatói jegyet is lehet váltani.

Bán Teodóra, a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ igazgatója szombati programként a Városmajori Szabadtéri Színpad előadásait is ajánlotta az InfoRádióban. "Hétvégére termesztésen a gyerekekre is gondolunk. A Furfangos Péter, vagy az Egér farkincája zenés mesejátékot láthatják szombat délelőtt 10 óra 30 perckor. De természetesen a felnőttekre is gondolunk, a Városmajori Szabadtéri Színpadon

a Cotton Club Singers összeáll újra

, és elhozzák a 20. század pesti utca dalait egy koncerten" – ismertette.

A Műcsarnokban építészeti filmvetítések mellett Góbi Rita táncelőadása szórakoztatja majd a látogatókat. Emellett interaktív programokkal és koncertekkel várják a közönséget.

Szentendrén három helyszínen

művészeti sétával, kiállításokkal, zenével és tárlatvezetésekkel vár mindenkit a MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. – mondta a szervezet kommunikációs vezetője az InfoRádiónak. "Ez azt jelenti, hogy a MANK Galéria, a szomszédságában található Szentendrei Régi Művésztelepen és a legújabb galériánkban, a szentendrei főtéren található ÚjMűhely Galériaban is várjuk a látogatókat. Ami igazán izgalmas lesz, ami mind a három helyszínünket összeköti, hogy művészeti séta indul kettő órakor az ÚjMűhely Galériánkból, és tart majd a művészeti telepre, ahol bekukkanthatnak a látogatók az alkotók műtermeibe, kérdezhetik őket mindenféle fortélyról, érdekességről " – hívta föl a figyelmet Takács Erzsébet.

#Utazásélménymúzeum A Múzeumok Éjszakája Közép-Európa talán legnagyobb múzeumi eseménye, amely közel 400 helyszínen várja a kultúra iránt érdeklődőket. Az elmúlt évben mindegy 400 ezer látogatót regisztráltak, idén pedig ennél is több érdeklődőre számítanak a szervezők, akik számára nagyon fontos, hogy a budapesti helyszínek mellett a vidéki helyszínek is egyre nagyobb szerepet kapjanak. "Hogy egyre jobban kiemeljük őket a nagy budapesti múzeumok mellett" – hangsúlyozta Kassai Hajnalka az InfoRádiónak. Idén ötödik alkalommal esett a választás kiemelt helyszínként vidéki intézményre, ez most a szombathelyi Savaria Múzeum.



A karszalagos rendszer nem változik, idén is kettős funkcióval bír: belépésre szolgál a múzeumokba, és ingyen lehet velük utazni a BKK járatain, tette hozzá a főosztályvezető. Az újdonságnak számító támogatói jegyekkel kapcsolatban megjegyezte, bár drágábbak, de közvetlenül lehet vele támogatni adott intézményt, valamint elsőbbségi bejutast nyújt azok számára, akik megvásárolják.

A Sziklakórház Atombunker Múzeum egész nap látványos felszíni bemutatókkal és földalatti élménnyel várja a látogatókat.

A

Gül Baba Kulturális Központ koncertekkel, kiállításokkal

és kézműves programokkal kedveskedik az érdeklődőnek az idei Múzeumok éjszakáján – mondta a központ vezérigazgatója az InfoRádiónak. Szalai István hozzátette: a szombati programok délelőtt 10 órától éjjeli egyig tartanak. "A Múzeumok Éjszakája tiszteletére egy harmadik kiállítást is felállítunk a türbe kertben, a türbe körüli Rózsakertben. Itt a Hagia Sophia Múzeumról lehet látni egy nagyon szép tárlatot" – ismertette. A Gül Baba Kulturális Központ és Kiállítóhely szombaton délelőtt 10-től éjjel 1 óráig tart nyitva, a programok 17 órakor kezdődnek.

A Petőfi Irodalmi Múzeumban a többi közt Pál Ferenc atya Szenvedély-Kreativitás-Egyensúly címmel tart előadást este hattól, azután az Esti Kornél zenekar koncertezik. A látogatók ezt követően egy éjszakai barangoláson vehetnek részt a Károlyi-kertben.

A Magyar Mesemúzeumban a gyerekek a Mesebeli 7 próbát és a Greenbox élményfotózását is kipróbálhatják. A Magyar Mezőgazdasági Múzeumban szombaton a kutyáké lesz a főszerep. Az Induljon a puli! című programon az érdeklődők végigjárhatják az interaktív múzeumi élménypályát, de akár a tudásukat is összemérhetik a Legyen Ön is kutyaokos vetélkedőkön.

A fővárosban programokkal várja az érdeklődőket többi között a

Várkert Bazár, a Magyar Nemzeti Múzeum, és a Szépművészeti Múzeum

is. A rendezvénysorozat idei fővárosa Szombathely lesz.

