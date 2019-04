Jó tudni a szünetben minden szülőnek - programajánló

Nagypénteken délelőtt a Jókai-kertben kincskeresésre és kézműves foglalkozásra várják a gyermekeket. A kerti felfedező játékban térképpel, kódok és feladványok segítségével kell megkeresni a nyuszi elrejtette kincseket.

A Várkert Bazárban az esti, felnőtteknek szóló koncertek előtt számos gyermekprogramot rendeznek,

szombat délelőtt fellép Kárász Eszter és az Eszter-lánc Mesezenakar Rímestojás című koncertjével.

Lesz gólyalábas utcaszínház, népzene, néptánc és húsvéti hagyományőrzés is. A Vigadó téren szombattól hétfőig várják a

hagyományos tojásfestés, tojáspatkolás, tojáscsipkézés, tojáskarcolás és tojásírókázás

mesterei a nagyközönséget a Magyar Kézműves Szövetség Nyitott Műhely programján.

A Szentendrei Skanzenben húsvétvasárnap és húsvéthétfőn tart a mulatság. A Gödöllői Királyi Kastélyban húsvétvasárnap Erzsébet királyné kedvenc virága, az ibolya jegyében zajlanak a programok.

Az Ibolyanapon korhű jelmezekbe öltözött hagyományőrzőkkel is találkozhatnak, megelevenedik a kastély, a korabeli ceremóniákkal, szokásokkal is megismerkedhetnek a látogatók. Húsvéthétfőn színes, hagyományőrző programokkal várják a családokat. Lesz gyapjúbárány-készítés, hordólovaglás, és az elmaradhatatlan húsvéti kisállat-simogató is.

Budapest több pontján tartanak családi rendezvényeket.

A Gozsdu udvarban húsvéthétfőn lesznek ingyenes gyermekfoglalkozások, a Bikás Parkban már szombaton megkezdődik az ünnep, itt a Nagy Budai Húsvéti Vigasságokon koncertek, vidámpark, állatsimogató, gasztrosétány, gyermekszínház és mesemondó várja a gyermekeket.

A Magyar Vasúttörténeti Parkban vasárnap és hétfőn rendezik meg a nagy nyuszikereső versenyt. Aki megtalálja a park területén elrejtett összes tapsifülest, megfejti a feladványt és begyűjti az összes pecsétet, ajándékot kap.

Akinek sok már a húsvétból, annak ajánljuk a Papp László Sportaréna vasárnapi programját, a Séta a dinoszauruszokkal elnevezésű előadást. Eddig 250 országban, 9 millió ember nézte meg a hatalmas plasztikdínókat felvonultató látványosságot, amelyből tanulni is lehet, például olyan kérdéseket tisztáz az előadás, hogy hogyan alakultak át a húsevő dinoszauruszok két lábon járó lényekké, és hogyan védekeztek a növényevők a sokkal gyorsabb ragadozók ellen.

A Magyar Mezőgazdasági Múzeumban pedig a szintén látványos és játékosan tanító Varázslatos Világűr – Csillagközi kaland elnevezésű kiállítás társasjátékon lehet részt venni. A Naprendszert ismerhetik meg a gyerekek, de nagyobb távlatokban a Tejút, sőt a galaxisunkon túli világ is feltárul előttük. A belépéskor mindenki kap egy játékfüzetet, ennek alapján lehet bebarangolni az 1000 négyzetméteres kiállítást.

A Budapest Bábszínház a húsvéti hosszú hétvégén a Boribon és Annipanni legkisebbeknek szóló előadásával várja a gyerekeket, míg a Kolibri Színház új bemutatóját, az Aranygyapjas kaland című előadását játssza. A kisiskolás korosztálynak ajánlott és az olimpiák megalapításáról, az első görög játékokról szól. A stúdió K Színházban szombaton Kipling meséje az óvodásokat megmozgató Kíváncsi kiselefánt lesz látható.

És ha már kiselefánt, a mozik is sok új filmmel várják a tavaszi szünetben a gyerekeket, ilyen Tim Burton új filmje, a Dumbó is. A Fővárosi Nagycirkusz legújabb produkciója szintén megtekinthető a hosszú hétvégén, a Repülő cirkusz című produkcióban egyebek mellett azt a kutyaidomár számot is megtekinthetik, amely a Dumbó című filmben is látható.

De most kerül a mozikba az 1983-ban készült, egészestés Vízipók csodapók mesefilm felújított változata is és szintén ajánlható a kalandos rajzfilm egy, a majom és az ember közötti átmeneti lény felfedezéséről, A hiányzó láncszem című animáció.

Nyitókép: Pixabay