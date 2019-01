Oscar-díj: magyarok nélkül, Lady Gagával - esélylatolgatás

„A rövidfilm-kategória egy hatalmas oroszrulett. Már az is fantasztikus eredmény, hogy Tóth Barnabás szuper rövidfilmje, a Susotázs bejutott a szűk listára. Egyenrangú filmekről van, egyformán van esély bekerülni” - mondta az InfoRádió által megkérdezett filmkritikus az Oscar-jelölések bejelentéséről. Kárpáti György szerint

a magyar rendezőt az elismerés így is megilleti.

Nincs ott a végső jelöltek között Milorad Krstic Ruben Brandt, a gyűjtő című műve sem a legjobb egész estés animációs filmek között. A kritikus ezzel kapcsolatban elmondta: az észak-amerikai forgalmazónak, a Sony Pictures Classicsnak volt egy másik filmje, a Pókember is versenyben, és inkább amellé állt a kampányolásban, mivel már több díjat nyert.

Kárpáti György kiemelte: a legjobb film díjára a Roma a legesélyesebb. Ahhoz, hogy az új preferenciális szavazáson nyerni lehessen, kell a rendezői és színésznői jelölés is. A Roma pedig megkapta ezeket, s ez a malmára hajthatja a vizet – vélekedett, hozzátéve, elképzelhető az is, hogy a rendezői szobrocskát is megkapja Alfonso Cuarón.

A legjobb film kategóriájának másik nagy esélyese a Zöld könyv, amely Torontóban és a Golden Globe-on is díjat kapott már.

A Bohém rapszódia öt kategóriában esélyes. A filmkritikus szerint bár szakmailag annyira nem szeretik a Queen-filmet, de a hatalmas bevétel és a rajongók szeretete ezen felülemelkedhet. A Freddie Mercuryt alakító Rami Malik esélyes a legjobb férfi színész díjára, mellette Viggo Mortensen (Zöld könyv) és Christian Bale (Alelnök) tartozik a favoritok közé.

A nőknél Glenn Close a Feleség című filmért kapott jelölést. A 71 éves színésznőt korábban hatszor jelölték, de még nincs Oscar-díja, ezért most úgy érezheti Hollywood:

ciki, hogy eddig nem nyert, most neki kell kapnia

– vélekedett a szakértő.

Az esélyesek között van még Olivia Colman (A kedvenc) és Lady Gaga (Csillag születik) is, utóbbi a legjobb dalért járó szobrocskát vélhetően elhódítja.

