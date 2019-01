A Nemzeti Múzeum 2018-ban 270 ezer látogatót fogadott, ezzel 2015-höz képest csaknem 80 százalékkal emelkedett a látogatottsága - közölte a múzeum sajtótájékoztatóján Varga Benedek főigazgató. Hozzátette, hogy az MNM Kínában, az Egyesült Államokban és több európai városban is sikeres kiállításokkal szerepelt.

A Nemzeti Múzeumban a napokban nyílt Az ismeretlen Görgei című, június végéig látogatható tárlat, amely nem csupán a honvéd tábornok életét tekinti át, de felidézi megítélésének változásait is.

A jelenlegi kamaratárlatnál jelentősebb bővebb, állandó kiállítás mutatja be a Seuso-kincset és a római Pannoniát júniustól, de az MNM számos időszaki tárlatnak is otthont ad majd. Kevesen tudják például, hogy

az 1849-es magyar emigránsok milyen jelentős szerepet játszottak a kaliforniai aranylázban,

ezt a témát ezért külön tárlat vizsgálja idén a Nemzeti Múzeumban - mondta el Varga Benedek.

Kiállítás idézi fel Rotschild Klára divattervező életét, nyáron két magángyűjtő történelmi magyar fegyvergyűjteményéből rendeznek tárlatot, ismét az MNM ad otthont Magyarországon a World Press Photo legjobb képeit bemutató válogatásnak, novembertől pedig az antik Perzsia történelmét a médektől a Szasszanidákig áttekintő, nagyszabású nemzetközi kiállítást fogad be a múzeum - számolt be a főigazgató.

Varga Benedek kiemelte a Közös időnk címmel a rendszerváltás harmincadik évfordulóját megidéző programsorozatot, amely nemcsak a politikai változásokra, hanem az egykori mindennapokra is koncentrál. A Nemzeti Múzeum várja a látogatók 1989-hez kapcsolódó személyes tárgyait, amelyekből válogatást is bemutat, de a szóban felidézett emlékek rögzítésére is lehetőség nyílik majd - árulta el.

Az MNM májustól a varsói királyi palotában rendez magyar-lengyel hadtörténeti tárlatot és folytatódik a közel-keleti keresztényüldözést bemutató, Kereszttűzben című kiállítás nemzetközi körútja is.

Varga Benedek felhívta a figyelmet a múzeum 2017-ben megnyitott, ferencvárosi Málenkij Robot Emlékhelyére is, amely idén az Év Európai Múzeuma Díj jelöltjei között van.

Mint közölte,

a tervek szerint február végére befejeződik a Múzeumkert rekonstrukciója,

majd a beruházás második ütemében a hátsó kertészházban alakítanak ki kávézót.

Az MNM dolgozik az Andrássy Emlékmúzeum kialakításán is, az Andrássy Gyula alakját megidéző kiállítás várhatóan 2021 közepétől, a Fő utcai egykori Andrássy-palotában várja a látogatókat - jegeyzte meg.

A főigazgató emlékeztetett arra, hogy 2018-ban a múzeum keretein belül létrejött a Régészeti Örökségvédelmi Igazgatóság (RÖG), amely az építkezések beruházói és a területileg illetékes múzeumok közötti koordinációt végzi, de saját stábot is működtet, hogy sürgős esetekben segítséget nyújthasson a feltárásokban. A RÖG idén részt vesz többek között a leendő debreceni BMW gyár területén zajló ásatásokban is - fűzte hozzá Varga Benedek.

Nyitókép: Kovács Attila